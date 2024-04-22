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Боррель розповів, коли Україна може отримати перші поставки боєприпасів у межах чеської ініціативи

22 квітня, 2024 понедiлок
18:56
Війна з Росією Жозеп Боррель

Перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи, можуть прибути до України наприкінці травня - на початку червня

Про це повідомив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, передає "Європейська правда". 

Він підкреслив, що до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України приєдналися багато держав, а перші поставки снарядів "можуть бути наприкінці травня-на початку червня". 

"І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі (з пошуку систем ППО, – ред.) задля координації і просування зусиль із посилення української ППО", – зауважив Боррель. 

За словами головного дипломата ЄС, чимало країн заявили про готовність зробити внески у дві ініціативи. 

"Ці завдання – більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм – залишаються нашим пріоритетом", – акцентував Боррель. 

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи й Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію обсягом 300 тис. снарядів.

30 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що деякі країни вже зробили свій внесок у чеську ініціативу з закупівлі снарядів для України, але, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає.

Німеччина надасть Україні 180 тисяч артилерійських снарядів в рамках реалізації очолюваного Чехією плану закупівлі боєприпасів.

15 квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для України вже укладені контракти на купівлю 180 тис. боєприпасів. Ще 300 тис. планують законтрактувати.

Теги:
Світ
Україна
ЄС
Чехія
російська армія
Жозеп Боррель
допомога Україні
Світ про Україну
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