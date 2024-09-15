Бойові дії на Курщині дуже динамічні, там фактично відсутня лінія зіткнення, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Курщині ситуація змінюється дуже динамічно. Ми можемо говорити про бойові дії, а в цей час ситуація вже зміниться. Там навіть немає фактичної лінії зіткнення, як на Донеччині зараз. Оскільки, до прикладу, хлопці поїхали з мінометами підтримати інших військових і влетіли в засідку з трьох сторін. Вони протримались добу, захопили ворожий спостережний пункт і затрофеїли ворожу техніку. Тому, бойові дії дуже тут, в Курській області, дуже динамічні. Ми та й ворог теж, діємо дуже неочікувано", - розповів Сазонов.

Військовослужбовець повідомив, що РФ перекинула до Курської області понад 35 тис. особового складу.

"Так дійсно, якщо проаналізувати карту бойових дій на Курщині за вчора й в нас все буде складатись так, як ми запланували, а ворог не відступить, то росіяни можуть потрапити в котел. Втім, так, як ми плануємо, теж малоймовірно, що все вийде. Ворог стягнув в Курську область чималі ресурси. Понад 35 тис. особового складу росіяни перекинули в зону бойових дій на Курщині. Тому, поки що зарано говорити про котли, чи якісь інші успіхи ЗСУ на Курщині. Потрібен час, чіткі плани та надії, що все в нас вийде", - наголосив він.

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