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Ексклюзив

Бойові дії на Курщині дуже динамічні, там фактично відсутня лінія зіткнення, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов

Віталій Бесараб
15 вересня, 2024 неділя
09:38
Війна з Росією зсу артилерія

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що бойові дії в Курській області дуже динамічні, а підрозділи ЗСУ та ворог діють на різних локаціях неочікувано щодо один одного

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Курщині ситуація змінюється дуже динамічно. Ми можемо говорити про бойові дії, а в цей час ситуація вже зміниться. Там навіть немає фактичної лінії зіткнення, як на Донеччині зараз. Оскільки, до прикладу, хлопці поїхали з мінометами підтримати інших військових і влетіли в засідку з трьох сторін. Вони протримались добу, захопили ворожий спостережний пункт і затрофеїли ворожу техніку. Тому, бойові дії дуже тут, в Курській області, дуже динамічні. Ми та й ворог теж, діємо дуже неочікувано", - розповів Сазонов.

Військовослужбовець повідомив, що РФ перекинула до Курської області понад 35 тис. особового складу.

"Так дійсно, якщо проаналізувати карту бойових дій на Курщині за вчора й в нас все буде складатись так, як ми запланували, а ворог не відступить, то росіяни можуть потрапити в котел. Втім, так, як ми плануємо, теж малоймовірно, що все вийде. Ворог стягнув в Курську область чималі ресурси. Понад 35 тис. особового складу росіяни перекинули в зону бойових дій на Курщині. Тому, поки що зарано говорити про котли, чи якісь інші успіхи ЗСУ на Курщині. Потрібен час, чіткі плани та надії, що все в нас вийде", - наголосив він.

Більше про події в Курській області

  • У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 
  • 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
  • 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
  • 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.
  • 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.
  • 13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.
  • Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.
  • Згодом аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що не спостерігають широкомасштабних бойових дій на Курщині, які вказують на те, що російські війська почали масштабний узгоджений контрнаступ, спрямований на повне витіснення українських сил з області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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