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Бронь від мобілізації за податки: в Мінцифрі розповіли, яку концепцію розглядає уряд

14 лютого, 2024 середа
16:50
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Кабмін розглядає концепцію бронювання від мобілізації в обмін на податки, розмір яких має сягати 6-7 тис. грн на місяць

Про це LIGA.net розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – сказав він.

Ідея вже фіналізується міністрами, додав заступник голови Мінцифри.

"Готуються зміни по звітності, щоб вона була кожен місяць, і наша система зчитувала, з'являвся якийсь документ, що підтверджує бронювання на таких умовах. Для Дія.City буде ставитися вищий поріг зарплати", – резюмував Борняков.

Варто зазначити, що раніше вже була пропозиція запровадити бронювання працівників в обмін на високі податки. Однак голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев заявив, що це несправедливий підхід. "Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, - справедливості жертви. Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги. Тому не думаю, що дискусія, яка вкотре загострилася, має перспективу", - сказав нардеп.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Кабмін
мобілізація
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