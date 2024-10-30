Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло
Ексклюзив

Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло

Тетяна Нижник
30 жовтня, 2024 середа
18:04
Війна з Росією військові РФ

Перекидання в РФ північнокорейців варто розглядати як оперативне посилення

Зміст

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"Темпи місячного рекрутування до російської армії впали з 70 тисяч до приблизно 18-20 тисяч. Це 12-тисячне угруповання, частина якого (2600 осіб) зараз розташована на Курщині, є відчайдушною спробою російського командування задовольнити саме оперативні потреби. Північнокорейці оснащуються російською технікою, формою та документами, їх таємно перекидають на цивільних вантажівках. Зараз їх навчають основних команд і проводять бойове злагодження. Частина з них намагається дезертирувати, і російська гвардія ловить їх по всій території РФ", - зазначив він.

Про реальний бойовий потенціал цих підрозділів ми зможемо судити лише після прямих боєзіткнень із Силами оборони України, каже Жмайло.

"Незважаючи на те, що вони перекидали підрозділи Сил спеціальних операцій Північної Кореї, які нараховують близько 200 тисяч осіб, цей спецназ крутий лише за мірками КНДР. Реального бойового досвіду ця армія не мала з 1953 року. Тому цікаво, як вони поведуть себе в боях, і чи не буде масового дезертирства. Але тиск на ЗСУ на Курському напрямку посилиться приблизно на чверть, і українські оборонці постануть перед новими викликами. Сподіваємося, що артилерійські удар, будуть продовжуватися, і цей північнокорейський компонент буде знівельовано найближчими тижнями", - додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в залученості КНДР, що триває, у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України й що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

30 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Захід, Китай та Глобальний Південь заслабо реагують на військових КНДР у РФ.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Польща
Автор Дар'я Куркіна
28 жовтня, 2024 понедiлок
У Польщі дипломатам генконсульства РФ у Познані наказали виїхати з країни до 30 листопада
Автор Юрій Гудименко
29 жовтня, 2024 вiвторок
Чому ми провалюємо мобілізацію
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
28 жовтня, 2024 понедiлок
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
30 жовтня
19:02
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 30 жовтня
19:02
У Нідерландах відкрилася масштабна виставка про війну Росії проти України, яка включає дитячі історії, підкріплені особистими речами
19:01
Оновлено
Енергетика
FT написала про нібито переговори між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергооб'єктах. В ОП і Кремлі прокоментували
18:43
Оновлено
Куп'янськ
РФ обстріляла Куп'янськ і район: загинула людина, серед поранених – двоє правоохоронців
18:31
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Єврокомісія готова відкрити перші кластери з Україною у 2025 році
18:15
Ексклюзив
знищений російський танк Т-72
На Лиманському напрямку втрати ворога в техніці становлять 37 до 1, - командир 97-го батальйону 60-ї ОМБр "Рост"
18:10
Ексклюзив
"Деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах": авіаексперт Храпчинський
18:08
санкції США
США запровадили санкції за причетність до постачання технологій та обладнання росіянам
18:07
Оновлено
Динамо, Владислав Ванат
"Динамо" переграло "Ворсклу", а "Полісся" вибило "Кривбас". Розклад і результати Кубка України
18:03
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "Рамштайн", який пройде найближчими тижнями
18:01
OPINION
У жовтні 2024-го повітря пахне свободою
17:40
Покровськ
Покровськ повністю заблокують на в'їзд і виїзд
17:37
обстріл сумщини
РФ ударила по кладовищу на Сумщині: загинула жінка, є поранений
17:22
радбез ООН
Сьогодні ввечері Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР у війну проти України
17:17
"Жарт" коміка Стенюка про мусульман: поліція проводить досудове розслідування
17:07
Україна має дорожню карту відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану
17:05
Ексклюзив
Tomahawk
Інформація про ракети Tomahawk в Плані перемоги була очевидною, - військовий експерт Катков
17:05
Саміт миру. Володимир Зеленський
Путін не хоче брати участь в Саміті миру, бо не знає, що робити після війни, - Зеленський
16:58
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Є військові обовʼязки в армії: менеджер Ломаченка висловився щодо завершення карʼєри боксера
16:44
PR
Портативний MacBook – універсальний гаджет сучасного користувача
16:36
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 51 боєзіткнення, - Генштаб
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
На Покровсько-Курахівському напрямку окупанти зосередили близько 120 тис. військ, - військовий експерт Жмайло
16:29
Пресреліз
Вибори в США. Застравка спецпроєкту Еспресо
Український погляд на вибори у США: 7 днів ексклюзивного висвітлення теми на Еспресо
16:26
Артем Довбик і Юлія Довбик
"Це просто шок": дружина Довбика зізналась, як відреагувала на номінацію чоловіка на "Золотий мʼяч"
16:11
Євросолідарність
У Євросолідарності розкритикували запропонований Раді держбюджет-2025
16:08
Володимир Зеленський
"Це означало б стати такими ж, як Росія": Зеленський прокоментував можливість захоплення Курської АЕС
16:07
Ексклюзив
На Торецькому напрямку просування ворога немає, - ОТУ "Луганськ"
16:07
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Представника Франції на Євробаченні-2024 Слімана звинуватили в сексуальних домаганнях
16:03
OPINION
Війна з Росією і війна в Ізраїлі не матимуть логічного завершення
15:41
Олег Синєгубов
Пошкоджену обстрілом будівлю Держпрому в Харкові хочуть відновити в автентичному вигляді за допомогою партнерів, – Синєгубов
15:28
Володимир Зеленський
"Ми не можемо ризикувати втратою підтримки": Зеленський розповів, чому не порушує тему відправки західних військ в Україну
15:15
хакер
Електронні листи "від податкової": Держспецзв'язку виявила хвилю кібератак на українських бухгалтерів
15:13
газ
Україна має перспективу стати газовим хабом Східної Європи, – Міненерго
14:36
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина в ООН закликала заборонити відправку зброї Ізраїлю
14:32
Шість українських видавництв взяли участь у Гельсінському книжковому ярмарку
14:23
ДБР прийшло з обшуками до Одеського БЕБ, - ЗМІ
14:00
OPINION
Тисячі нарад. Як місцеве самоврядування змушують підтримати план Зеленського
13:57
Дональд Трамп
Трамп заявив, що в разі його перемоги ЄС "заплатить велику ціну" за недостатню, на його думку, купівлю товарів зі США
13:56
Окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед постраждалих двоє дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV