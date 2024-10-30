Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері телеканалу "Еспресо".

"Темпи місячного рекрутування до російської армії впали з 70 тисяч до приблизно 18-20 тисяч. Це 12-тисячне угруповання, частина якого (2600 осіб) зараз розташована на Курщині, є відчайдушною спробою російського командування задовольнити саме оперативні потреби. Північнокорейці оснащуються російською технікою, формою та документами, їх таємно перекидають на цивільних вантажівках. Зараз їх навчають основних команд і проводять бойове злагодження. Частина з них намагається дезертирувати, і російська гвардія ловить їх по всій території РФ", - зазначив він.

Про реальний бойовий потенціал цих підрозділів ми зможемо судити лише після прямих боєзіткнень із Силами оборони України, каже Жмайло.

"Незважаючи на те, що вони перекидали підрозділи Сил спеціальних операцій Північної Кореї, які нараховують близько 200 тисяч осіб, цей спецназ крутий лише за мірками КНДР. Реального бойового досвіду ця армія не мала з 1953 року. Тому цікаво, як вони поведуть себе в боях, і чи не буде масового дезертирства. Але тиск на ЗСУ на Курському напрямку посилиться приблизно на чверть, і українські оборонці постануть перед новими викликами. Сподіваємося, що артилерійські удар, будуть продовжуватися, і цей північнокорейський компонент буде знівельовано найближчими тижнями", - додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в залученості КНДР, що триває, у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України й що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

30 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Захід, Китай та Глобальний Південь заслабо реагують на військових КНДР у РФ.