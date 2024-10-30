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"Нова сторінка війни": Зеленський заявив, що Захід, Китай та Глобальний Південь заслабо реагують на військових КНДР у РФ

Катерина Єсікова
30 жовтня, 2024 середа
13:25
Війна з Росією Володимир Зеленський у Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський заявив, що голос західних партнерів, Глобального Півдня та Китаю "не звучить так гучно, як має звучати" щодо присутності північнокорейських солдатів на території Росії

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Про це він заявив в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

"Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", - заявив український лідер.

За словами президента, Україні необхідна дієва реакція щодо присутності північнокорейських військ на території РФ. 

"Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому Путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів із Північної Кореї чи, може, Ірану прибуде. Їх може бути більше", - додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в залученості КНДР, що триває, у протиправну війну Росії". 

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис. військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України й що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що невелика кількість північнокорейських військовослужбовців уже перебуває в прикордонній з Україною Курській області РФ.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
КНДР
Володимир Зеленський
російська армія
НАТО
США
Світ про Україну
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