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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

DeepState: утримувати деякі позиції в Авдіївці вже немає сенсу

16 лютого, 2024 п'ятниця
11:41
Війна з Росією

Співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди? - наголосив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, росіяни вже мають повний вогневий контроль.

"Заїзд і виїзд з Авдіївки - це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно. Росіяни продовжують стягувати в Авдіївку живу силу та техніку", - додав Погорілий.

  • Російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку Донецької області. Ситуація у місті критична. Ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи.
  • Інститут вивчення війни пише, що росіяни проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.
  • В Авдіївці на Донеччині "надзвичайно критична" ситуація. На цей напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади.
  • Президент України Володимир Зеленський у звернення 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів. 
  • Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що оборонна операція в Авдіївці продовжується.
  • Боєць ЗСУ з позивним Шейх Євген Ієвлєв зазначив, що ситуація в Авдіївці доволі критична, але ЗСУ не виходять звідти.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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