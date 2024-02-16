DeepState: утримувати деякі позиції в Авдіївці вже немає сенсу
Співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що питання Авдіївки - це питання часу
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди? - наголосив Погорілий.
За словами співзасновника DeepState, росіяни вже мають повний вогневий контроль.
"Заїзд і виїзд з Авдіївки - це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно. Росіяни продовжують стягувати в Авдіївку живу силу та техніку", - додав Погорілий.
- Російські окупанти посилюють тиск на Авдіївку Донецької області. Ситуація у місті критична. Ворог почав регулярно застосовувати фосфорні боєприпаси та КАБи.
- Інститут вивчення війни пише, що росіяни проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.
- В Авдіївці на Донеччині "надзвичайно критична" ситуація. На цей напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади.
- Президент України Володимир Зеленський у звернення 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що оборонна операція в Авдіївці продовжується.
- Боєць ЗСУ з позивним Шейх Євген Ієвлєв зазначив, що ситуація в Авдіївці доволі критична, але ЗСУ не виходять звідти.
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