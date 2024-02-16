DeepState: утримувати деякі позиції в Авдіївці вже немає сенсу

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі в Авдіївці дуже складна ситуація. Питання Авдіївки - це питання часу. Тому, що ворог рівняє з землею абсолютно все, від будівель до позицій наших бійців. Окупанти роблять це за допомогою КАБів. Авдіївка й околиці знищуються безбожно. Утримувати деякі позиції навіть вже немає сенсу, і бійці змушені звідти виходити. Є велике питання: а що після Авдіївки, як готуються оборонні фортифікаційні споруди? - наголосив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, росіяни вже мають повний вогневий контроль.

"Заїзд і виїзд з Авдіївки - це якась лотерея. Окупанти прострілюють абсолютно все. Позиція "Зеніт" вже під контролем ворога. Росіяни сунуть на Ласточкине, там всередині залишається район Хімік. Окупанти й там концентрують сили, щоб лізти вже туди. Росіяни вже не мають тактики. Там, де вони можуть, вони просто штурмують безперестанно. Росіяни продовжують стягувати в Авдіївку живу силу та техніку", - додав Погорілий.