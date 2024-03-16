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Ексклюзив

Дискусія про відправку морських піхотинців США до України має існувати, - політолог Мотиль

16 березня, 2024 субота
17:54
Війна з Росією Морські котики США

Політолог, професор Ратгерського університету (США) Олександр Мотиль вважає, що лише дискусія про відправку військ країн НАТО до України створює для Путіна нові загрози

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Американські аналітики та експерти в загальному позитивно ставляться до дискусії про направлення військ до України. Не обовʼязково, щоб вислати морських піхотинців США зараз до України, але дуже важливо, щоб така можливість існувала. Джо Байден припустився помилки, коли говорив про те, що американські війська ніколи не будуть направлятись до України воювати проти РФ. Не треба говорити, що 100% війська будуть відправлені, а лише залишити таку можливість під знаком запитання", - пояснив Мотиль.

Політолог наголосив, що може настати час, коли країни НАТО змушені будуть відправити війська до України

"З цього погляду, ставлення американських аналітиків є позитивним до самої дискусії. Тому правильно, що про такі речі ми почали говорити. Оскільки такі розмови створює певну непередбачуваність для Путіна. З іншого боку, це є реальністю. Адже може дійсно дійти до того, що країни НАТО змушені будуть відправляти війська до України", - додав він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

16 березня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні – це суверенне рішення кожної нації

Теги:
Україна
Росія
Франція
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
НАТО
США
Росія-НАТО
Росія - США
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