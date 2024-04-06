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Гучні теракти в Росії триватимуть: соціолог Шульга пояснив чому

6 квітня, 2024 субота
18:27
Війна з Росією Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Аналізуючи події після теракту в Crocus City Hall, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії доктор соціологічних наук Олександр Шульга вказує на потенційну серію таких операцій як частину стратегії Кремля, спрямованої на відволікання уваги громадян від економічних проблем

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Сам по собі - цей наратив за логікою і за всім нашим попереднім досвідом має бути підтверджений конкретними акціями, тобто одним терактом за логікою не може обійтися, це має бути серія терактів. Поки що, після теракту в Crocus City Hall, є багато начебто попереджених терактів. Пам'ятаємо іконки з вибухівкою, які звісно ж "прийшли" з України на територію Росію, вбитий чоловік, якого назвали українським агентом, який також мав здійснити теракт і так далі", - пояснив доктор соціологічних наук.

Як сказав Шульга, це все не є повноцінною операцією без нових терактів, жертв серед цивільних росіян і без ефектної такої картинки, яка була у ТРЦ Crocus City Hall.

"Тільки тоді можна буде виконати основну мету, яку зараз переслідує Кремль напередодні нової мобілізації, напередодні того, що нічого такого проривного напередодні у нову каденцію Путіна не сталося, відповідно треба здійснити когнітивний поворот у свідомості - від питань економіки, від питань фінансів, від питань високих цін, низьких зарплат, які нині є найбільшими проблемами для росіян, треба повернути їх у стан ірраціональності, перенести звісно у стан піднесеної ірраціональності: престиж, перемога, ми найвеличніші. Однак, оскільки не виходить на фронті, слава Богу, то треба використати інший ірраціональний підхід, поворот до ірраціональності: страх і гуртування навколо лідера", - розповів керівник ІКАР.

Водночас навіть у російських патріотів, за його словами, з'явилися сумніви щодо чинної влади. Навіть російська пропаганда суперечить сама собі та змінює наративи.

"Те, що ви кажете про сумніви - вони є, те, що ви кажете про питання - вони вже є. І власне зараз взялися до старого-доброго методу тероризму для того, щоб росіяни не вдавались у питання, щоб не було сумнівів, щоб не було часу на це. Це вже є, але питання, чи воно призведе до того, що нам потрібно і наскільки воно буде розтягнути в часі, тому що ми дуже дорого за ці вагання російського суспільства платимо і нам хотілося б зовсім цього не робити", - підсумував Шульга.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв   заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Слідчий комітет Росії отримав дані з мобільних телефонів затриманих, які, ймовірно, здійснили теракт у ТРЦ "Крокус Сіті хол" у Підмосков'ї.  

Росія почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин, зокрема вихідців із Середньої Азії, після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. У разі незгоди заробітчан вступити до ЗС РФ - окупанти погрожують їм депортацією, повідомляє Центр національного спротиву.  

Теги:
Росія
теракт
російська армія
тероризм
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