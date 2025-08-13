Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко

Про це в ефірі Еспресо сказав політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко.

"Українська влада упустила свій обов'язок пропонувати і українському суспільству, і своїм партнерам, і навіть своїм ворогам своє бачення завершення війни. Давно вже ми не чуємо слово "перемога". Давно вже немає справедливого миру. Тепер є якийсь чесний мир. Я думаю, що ця еквілібристика словами показує одне. Українське керівництво упустило важелі, якими воно могло б диктувати умови закінчення війни", - заявив він.

На його думку, ці важелі - це посилення мобілізації, бо це зараз якраз наша ахіллесова п'ятка і це розвиток власного ВПК.

"Фактично росіяни нас перегнали і тепер болюче б'ють саме в цьому напрямку. І все це є прямим обов'язком президента та його команди. На жаль, вони переклали цю відповідальність на американського президента. Просто зараз грають в кіно. Перемога в руках Трампа, він має її нам принести, а ми оцінимо, що чи таку він приніс. Судячи по тому, що я бачу, така лінія нашою владою розроблена під вибори. Всі негативи можливого припинення війни перекласти на Трампа", - сказав Луценко.

Він додав, що розбіжності в словах пана Мерца і пана Зеленського про те, чи будуть територіальні поступки і так звані обміни неприпустимі для українського суспільства почали маскувати словом "референдум".

"А з мого погляду це взагалі безвідповідально, бо це означає бажання перекласти на народ свої персональні обов'язки, як глави міжнародної політики України, як глави воюючої держави. Бо, вибачте, коли закупляти з відкатами безпілотники, то референдум не проводять. А отут, коли запахло відповідальністю, то вже почали говорити про якісь референдум. Це, м'яко кажучи, безвідповідально. І мені це нагадує про те, що наша влада робить все, що завгодно, але думає тільки про наступні вибори. І тому в мене нема оптимізму", - зазначив політик.

Луценко вважає, що влада не запропонує українському суспільству прийнятного плану закінчення війни і не працює над цим.

"Вона працює над тим, як перекласти свою вину на Трампа, на Порошенка, на суспільство, на ЗСУ. От тільки не на тих, хто знаходиться сьомий рік при владі. Тому тут, вибачте, оптимізму в мене замало. І він зводиться тільки до одного. Єдиним фактором оптимізму для мене є стійкість Збройних сил України та тих, хто їх підтримує в тилу. Інших факторів оптимізму, на жаль, у нас немає", - підсумував він.

Що передувало

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.