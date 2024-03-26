Хвора й цинічна істота: Зеленський відкинув звинувачення Путіну у теракті в Москві

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він – найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше", - йдеться у повідомленні.