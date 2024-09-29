"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що головною причиною відмови адміністрації Байдена надати дозвіл на удари вглиб території РФ полягає в загрозі російських диверсій у США та ЄС
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Звісно, частина американського істеблішменту боїться ядерних загроз з боку РФ. Хоча це не є основною причиною відмови надати нам дозвіл бити їхньою зброєю вглиб території РФ. Головна причина - і про це нещодавно писали в одному з західних ЗМІ - полягає в тому, що якщо такий дозвіл Україна все-таки отримає, то РФ може вдатися до диверсій в США та ЄС. Начебто таку інформацію мають розвідувальні служби. Зокрема, підпали складів із боєприпасами, знищення військової інфраструктури й подібні терористичні акти", - пояснив Денисенко.
За словами експерта, ядерні погрози Путіна слід розглядати в контексті президентських виборів у США.
"Я вважаю, що Путін, бувши по своїй натурі боягузом, в принципі дуже боїться застосовувати ядерну зброю. Так, він підіймає ставки й різко заявляє про те, що готовий застосувати ядерну зброю. Втім, всі ці його заяви щодо зміни ядерної доктрини РФ, гадаю, не повʼязані з Україною, а більше слід розглядати в контексті виборів у США. Оскільки одна з головних тез, з якою Дональд Трамп іде на вибори, полягає в залякуванні Третьою світовою війною й що тільки він здатен її не допустити. Тому в цьому випадку Путін дуже чітко підіграє Трампу й заявляє про готовність до ядерної війни", - додав він.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
24 вересня у The Washington Post повідомили, що в Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів" від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії.
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