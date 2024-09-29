"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Звісно, частина американського істеблішменту боїться ядерних загроз з боку РФ. Хоча це не є основною причиною відмови надати нам дозвіл бити їхньою зброєю вглиб території РФ. Головна причина - і про це нещодавно писали в одному з західних ЗМІ - полягає в тому, що якщо такий дозвіл Україна все-таки отримає, то РФ може вдатися до диверсій в США та ЄС. Начебто таку інформацію мають розвідувальні служби. Зокрема, підпали складів із боєприпасами, знищення військової інфраструктури й подібні терористичні акти", - пояснив Денисенко.

За словами експерта, ядерні погрози Путіна слід розглядати в контексті президентських виборів у США.

"Я вважаю, що Путін, бувши по своїй натурі боягузом, в принципі дуже боїться застосовувати ядерну зброю. Так, він підіймає ставки й різко заявляє про те, що готовий застосувати ядерну зброю. Втім, всі ці його заяви щодо зміни ядерної доктрини РФ, гадаю, не повʼязані з Україною, а більше слід розглядати в контексті виборів у США. Оскільки одна з головних тез, з якою Дональд Трамп іде на вибори, полягає в залякуванні Третьою світовою війною й що тільки він здатен її не допустити. Тому в цьому випадку Путін дуже чітко підіграє Трампу й заявляє про готовність до ядерної війни", - додав він.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".