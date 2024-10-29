Оборонний комітет ВР вимагатиме від Умєрова зміни системи управління військом

Про це "Радіо Свобода" сказав секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко.

На його переконання, система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли військове командування мало швидко перекидати бригади на різні напрямки.

Комітет ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки вимагатиме від очільника Міноборони Рустема Умєрова змінити систему управління військом.

"Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з'єднання, об'єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються, бо їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже кажуть усі, і це питання, яке ми й перед Міністерством оборони (порушуємо, – ред.). Я скажу, що в нас найближчим часом буде міністр на засіданні комітету, і в тому числі я буду ще раз ці питання порушувати, тому що це важливе питання, яке, якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно", - сказав Костенко.

Він нагадав, що РФ має суттєву перевагу в ресурсах.

"У цей момент ми програємо на полі бою в плані того, що противник переважає нас у ресурсах. І противник наступає, а в нас немає стійкої оборони, на жаль. Багато є факторів для цього: це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше, ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому. Проблеми з вчасно виритими фортифікаціями (також є, – ред.)", - зазначив нардеп.

При цьому він наголосив, що не вважає ситуацію на полі бою безнадійною.

Що відомо про зведення фортифікацій в Україні

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

У вересні ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій.

Наприкінці вересня Шмигаль повідомив, що фортифікаційні споруди для Миколаївської області готові на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА.

Кабмін на засіданні 25 жовтня ухвалив рішення створити в Україні резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.