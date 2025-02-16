По 100 людей на день: у 28-й бригаді приймають заявки від тих, хто відгукнувся на проєкт "Контракт 18-24"
За три дні від початку проєкту "Контракт 18-24" 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вже отримала близько 300 заяв
Про це повідомив начальник рекрутингової групи 28-ї ОМБр Денис Швидкий, передає АрміяInform.
"Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми. З кожним днем все більше людей звертаються", - сказав Денис Швидкий.
"Лицарська бригада" є однією із шести бригад, на яку наразі розповсюджується нова програма укладання контрактів.
"Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО, мають досвід бойових дій", - зазначив Швидкий.
Також у бригаді розвивається служба супроводу, яка підтримує військових після поранення або звільнення. Окрім цього, бригадою розробляється програма підтримки житлом військовослужбовців.
Для довідки. Як раніше зазначали у Міноборони, "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних Сил України на рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.
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