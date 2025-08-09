"Повітряне перемир'я" є шляхом до того, що ще більше українців загинуть, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це в ефірі Еспресо заявив ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

"Майже всі війни, які більш-менш тривали, там перемир'я бувало. Їх не зовсім виконували. У нас і під час АТО було багато перемир'їв з Росією, але вони жодного разу його не виконали. Це можна припустити", - сказав він.

На думку Гетьмана, тут треба бути дуже обережним і в будь-якому випадку не погоджуватися на часткове перемир'я.

"Бо почали розмови: зробімо повітряне перемир'я. Борони Боже, нам не можна на це погодитись, бо це означає, що для росіян зараз дуже важлива логістична складова війни, все підвозити, і вони бачать, що ми можемо це дуже непогано руйнувати. І тому пішли розмови: "А давайте зробимо повітряне перемир'я". Ні. У будь-якому випадку, ми не маємо права на це піти. Я розумію, зараз будуть казати, що я за те, щоб обстрілювали наші міста", - зазначив експерт.

Він додав, що ніхто цього не пропонує.

"Вони і так, росіяни, їх обстрілюють. Тут питання до нашої ППО, до наших партнерів, але якщо ми не будемо руйнувати їхні можливості зосередитись на лінії фронту, то втрати понесуть наші військовослужбовці і вони матимуть більше втрат, ніж коли ми робимо те, що робимо зараз. І я впевнений в тому, що цивільні громадяни, які гинуть, - це особливо діти, люди похилого віку, жінки - це велике горе, це велика трагедія. Але зупинятися на декілька тижнів, щоб росіяни накопичили більшу кількість ракет і більшу кількість дронів і підвезли все, що треба на лінію фронту, ми не маємо права", - наголосив експерт.

Гетьман наголосив: ті люди, хлопці і дівчата, які воюють, це такі самі громадяни України, як і ті, що зараз у тилу, і вони мають не менше право на життя, ніж ті люди, які перебувають у великих містах.

"Тому повітряне перемир'я - це шлях до того, щоб загинуло не менше, а більше наших громадян, як у тилу, так і на лінії фронту. Тому це пастка, не треба в неї потрапляти", - підсумував він.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

8 серпня Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, аби змусити Москву припинити вогонь.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями. Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня. ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня. Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.



