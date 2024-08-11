Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня пожежа вирувала на газопереробному заводі в Комі, ЗСУ вразили аеродром в Липецьку, а також українські дрони знищили російський "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму
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Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Уражений аеродром в Липецьку, пожежа на газопереробному заводі в Комі, вибух на військовому заводі у Башкортостані та українські безпілотники й ракети над Курщиною
- 5 серпня в місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух на військовому заводі "Авангард" під час ремонтних робіт, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному із цехів заводу. Усі троє членів бригади загинули. Причини події встановлюють. Як заявили у слідчому комітеті, передбачається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула. За фактом загибелі людей розпочали кримінальну справу щодо порушення правил промислової безпеки.
- У Росії заявили про збиття щонайменше 36 безпілотників над трьома областями уночі і вранці вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа. Упродовж ночі російська ППО начебто збила 11 безпілотників над Курською областю і ще один – над Білгородською. За словами виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова, протягом ночі російська ППО нібито знищила 26 безпілотників над регіоном. Як писали місцеві тг-канали, вибухи тієї ночі лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах Курської області. За словами губернатора, унаслідок обстрілу міста Суджа нібито були постраждалі: п'ятеро людей, серед них – троє дітей. Також буцімто пошкоджені декілька будинків. Окрім того, над Брянщиною ППО знищила нібито два українські безпілотники.
- Також у вівторок, 6 серпня, У Росії виникла пожежа на Усинському газопереробному заводі в Комі. Зазначають, що постраждалих внаслідок пожежі нібито не було, а загоряння, мовляв, швидко ліквідували. Водночас телеграм-канал Baza повідомив про пожежу на нафтопереробному підприємстві Транснафти також у російському Усинську. Працівників підприємства евакуювали, причини виникнення пожежі невідомі.
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