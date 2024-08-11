Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

А ввечері пʼятниці, 9 серпня, стало відомо про проблеми з електроенергією у низці населених пунктів Курської області. Близько 20:00 росіяни відзвітували, що нібито успішно збили 4 українських безпілотники та 4 ракети над Курщиною. Проте минуло трохи більше ніж 30 хвилин і губернатор Олексій Смирнов заявив про проблеми з електроенергією у низці населених пунктів. "Внаслідок падіння уламків українського БПЛА на трансформаторну підстанцію в одному із районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планують за резервними схемами", – написав Смирнов.

Окрім того, російське міністерство оборони заявило про ліквідацію 32 безпілотників у двох регіонах. У Ярославській області скаржаться на спроби БПЛА атакувати підприємство. Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 32 БПЛА літакового типу: 26 – над Курською областю та 6 над Ярославською областю. Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв написав, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств регіону. На місці їхнього падіння руйнувань та постраждалих немає.

І вночі неділі, 11 серпня, росіяни знову поскаржилися на атаку безпілотників, цього разу на Воронеж, у результаті чого нібито були пошкодження інфраструктури, а частина жителів залишилася без світла. За словами місцевого губернатора, у Воронежі було пошкоджено декілька приватних будинків, адміністративну будівлю, окремі об'єкти інфраструктури, низку транспортних засобів. Крім того, близько 100 мешканців залишилися без електрики.

Фото: gettyimages

Знищене російське судно "Тунець" та удар по вишці окупантів у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму

У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Зазначають, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, їхній тип встановлюють. Окупанти використовували відповідні катери в Криму для патрулювання акваторії та логістики.

А в ніч проти суботи, 10 серпня, ВМС України разом з бійцями Головного управління розвідки завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Її використовували окупанти проти українських дронів. "Так, це ВМС ЗС України у партнерстві з ГУР Міноборони. Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо", – написав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук. у Facebook. За його словами, за пів доби до ураження росіяни закинули на платформу обладнання та військовий персонал. У цей час цивільних там не було, а штатний функціонал платформа не виконувала. Український громадський й політичний діяч Сергій Стерненко зазначив, що на вишці російські окупанти розміщували технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу. Пізніше OSINT-спільнота "КіберБорошно" опублікувала координати ураженої вишки у Чорному морі – 45.258880,31.671170.

Думки експертів

У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що ураження підводного човна чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону", ймовірно, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил у Криму.

Також міноборони Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновлювати й ремонтувати цей.

"Хоча це значне піднесення бойового духу українських військ, малоймовірно, що це матиме будь-який істотний вплив на російські далекі морські удари по Україні з боку Чорноморського флоту", – зазначають британці.

Тим часом Forbes звертає увагу на те, що Україна влітку мала рідкісну можливість атакувати російську авіабазу "Малишево" та знищити авіапарк ворога. Проте США не дозволили використати для удару ATACMS.