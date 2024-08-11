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Головна Війна з Росією Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
11 серпня, 2024 неділя
21:07
Війна з Росією Вибух на підстанції

Цього тижня пожежа вирувала на газопереробному заводі в Комі, ЗСУ вразили аеродром в Липецьку, а також українські дрони знищили російський "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 05.08-11.08.2024

Уражений аеродром в Липецьку, пожежа на газопереробному заводі в Комі, вибух на військовому заводі у Башкортостані та українські безпілотники й ракети над Курщиною

  • 5 серпня в місті Стерлітамак у Башкортостані стався вибух на військовому заводі "Авангард" під час ремонтних робіт, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному із цехів заводу. Усі троє членів бригади загинули. Причини події встановлюють. Як заявили у слідчому комітеті, передбачається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб, і газоповітряна суміш спалахнула. За фактом загибелі людей розпочали кримінальну справу щодо порушення правил промислової безпеки.
  • У Росії заявили про збиття щонайменше 36 безпілотників над трьома областями уночі і вранці вівторка, 6 серпня. У Курській області спалахнула пожежа. Упродовж ночі російська ППО начебто збила 11 безпілотників над Курською областю і ще один – над Білгородською. За словами виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова, протягом ночі російська ППО нібито знищила 26 безпілотників над регіоном. Як писали місцеві тг-канали, вибухи тієї ночі лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах Курської області. За словами губернатора, унаслідок обстрілу міста Суджа нібито були постраждалі: п'ятеро людей, серед них – троє дітей. Також буцімто пошкоджені декілька будинків. Окрім того, над Брянщиною ППО знищила нібито два українські безпілотники.
  •  Також у вівторок, 6 серпня, У Росії виникла пожежа на Усинському газопереробному заводі в Комі. Зазначають, що постраждалих внаслідок пожежі нібито не було, а загоряння, мовляв, швидко ліквідували. Водночас телеграм-канал Baza повідомив про пожежу на нафтопереробному підприємстві Транснафти також у російському Усинську. Працівників підприємства евакуювали, причини виникнення пожежі невідомі. 
  • А 7 серпня російське міноборони знову заявило про атаку БПЛА. Цього разу на чотири регіони Росії. За даними ворожого міністерства, російські сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 11 дронів у чотирьох областях, зокрема, три БПЛА над Білгородською областю, чотири над Курською областю, два у Воронезькій області та два над Ростовською областю. Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв писав, що один безпілотник під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. Уламки ще одного БПЛА впали на проспекті.
  • Тим часом уночі 9 серпня Бєлгородську область РФ теж атакували безпілотники – унаслідок цього горів ангар промпідприємства, постраждали два приватні будинки. Згідно з повідомленням, усього над територією Бєлгородської області російська ППО збила нібито 29 безпілотників. Унаслідок атаки у місті Старий Оскол у двох приватних будинках вибиті вікна та посічені покрівлі, фасади та паркани, також постраждав один легковий автомобіль. "У місті Новий Оскол внаслідок атаки БПЛА спалахнув ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували пожежу", – повідомляли росіяни.
  • Також у ніч на 9 серпня українські військові завдали удару по військовому аеродрому "Липецьк" і знищили засоби ППО окупантів у Донецькій області. У ході атаки на аеродром було уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. "Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Липецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюють", – йшлося у повідомленні. Водночас, за інформацією джерела, у момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб. Крім цього, українські сили завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Згодом "Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, які демонструють наслідки українського удару по російському аеродрому "Липецьк", на них видно, що низка приміщень повністю зруйновані.
  • А ввечері пʼятниці, 9 серпня, стало відомо про проблеми з електроенергією у низці населених пунктів Курської області. Близько 20:00 росіяни відзвітували, що нібито успішно збили 4 українських безпілотники та 4 ракети над Курщиною. Проте минуло трохи більше ніж 30 хвилин і губернатор Олексій Смирнов заявив про проблеми з електроенергією у низці населених пунктів. "Внаслідок падіння уламків українського БПЛА на трансформаторну підстанцію в одному із районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планують за резервними схемами", – написав Смирнов.
  • Окрім того, російське міністерство оборони заявило про ліквідацію 32 безпілотників у двох регіонах. У Ярославській області скаржаться на спроби БПЛА атакувати підприємство. Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 32 БПЛА літакового типу: 26 – над Курською областю та 6 над Ярославською областю. Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв написав, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств регіону. На місці їхнього падіння руйнувань та постраждалих немає.
  • І вночі неділі, 11 серпня, росіяни знову поскаржилися на атаку безпілотників, цього разу на Воронеж, у результаті чого нібито були пошкодження інфраструктури, а частина жителів залишилася без світла. За словами місцевого губернатора, у Воронежі було пошкоджено декілька приватних будинків, адміністративну будівлю, окремі об'єкти інфраструктури, низку транспортних засобів. Крім того, близько 100 мешканців залишилися без електрики.

безпілотник, дрон

Фото: gettyimages

Знищене російське судно "Тунець" та удар по вишці окупантів у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму

  • У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Зазначають, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, їхній тип встановлюють. Окупанти використовували відповідні катери в Криму для патрулювання акваторії та логістики. 
  • А в ніч проти суботи, 10 серпня, ВМС України разом з бійцями Головного управління розвідки завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Її використовували окупанти проти українських дронів. "Так, це ВМС ЗС України у партнерстві з ГУР Міноборони. Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо", – написав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук. у Facebook. За його словами, за пів доби до ураження росіяни закинули на платформу обладнання та військовий персонал. У цей час цивільних там не було, а штатний функціонал платформа не виконувала. Український громадський й політичний діяч Сергій Стерненко зазначив, що на вишці російські окупанти розміщували технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу. Пізніше OSINT-спільнота "КіберБорошно" опублікувала координати ураженої вишки у Чорному морі – 45.258880,31.671170.

Думки експертів

У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що ураження підводного човна чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону", ймовірно, змусить Росію переглянути будь-які плани щодо передислокації значних морських сил у Криму.

Також міноборони Британії називає цю атаку "останньою главою в історії підводного човна", оскільки економічно вигідніше буде побудувати новий підводний човен, ніж відновлювати й ремонтувати цей.

"Хоча це значне піднесення бойового духу українських військ, малоймовірно, що це матиме будь-який істотний вплив на російські далекі морські удари по Україні з боку Чорноморського флоту", – зазначають британці.

Тим часом Forbes звертає увагу на те, що Україна влітку мала рідкісну можливість атакувати російську авіабазу "Малишево" та знищити авіапарк ворога. Проте США не дозволили використати для удару ATACMS.

"Воронезьке "Малишево" є досить добре захищеною базою, тому українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. ATACMS практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена сказала "ні", – підкреслює медіа.

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