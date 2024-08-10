ВМС вдарили по газовій вишці окупантів у Чорному морі, - Стерненко
У ніч проти суботи, 10 серпня, Військово-Морські сили України завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря
Про це повідомив український громадський й політичний діяч Сергій Стерненко у телеграм.
Зазначається, що на вишці російські окупанти розміщували технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.
"Тепер це підводні й одночасно підсмажені кацапи", - наголосив Стерненко.
Він додав, що газова платформа досі горить.
"На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby з дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться все менше", - підкреслив громадський діяч.
Він також виклав відео успішного удару українських моряків.
- Нагадаємо, минулої ночі, з 8 на 9 серпня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец".
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