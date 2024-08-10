ВМС вдарили по газовій вишці окупантів у Чорному морі, - Стерненко

Про це повідомив український громадський й політичний діяч Сергій Стерненко у телеграм.

Зазначається, що на вишці російські окупанти розміщували технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.



"Тепер це підводні й одночасно підсмажені кацапи", - наголосив Стерненко.



Він додав, що газова платформа досі горить.



"На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby з дальністю до 1000 км та бойовою частиною близько 900 кг, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться все менше", - підкреслив громадський діяч.



Він також виклав відео успішного удару українських моряків.