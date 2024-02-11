Пожежа у Москві, підрив біля Криму платформи для коригування ударів "шахедами" й атаки безпілотниками: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях - у тижневому огляді Еспресо.

БПЛА у Брянську, пожежа у житлових будинках Москви та на двох нафтопереробних заводах РФ

Міністерство оборони Росії заявило про буцімто атаки безпілотників на Брянську область 5 лютого. Там нібито працювала російська ППО. Зазначається, що перша нібито атака була здійснена о 22:30 (за місцевим часом). Пізніше російське міноборони заявило про ще три атаки о 23:00, 23:50 та 00:30. За словами окупантів, у Брянській області нібито працювала російська ППО. Тим часом губернатор області Олександр Богомаз заявив, що внаслідок буцімто збиття безпілотників постраждалих чи пошкоджень немає.

У середу, 7 лютого, у російському Білгороді пролунали вибухи, після чого на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа. Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в обстрілі регіону з РСЗВ. За їхніми даними, близько 16:30 за російським часом "київський режим" атакував нібито за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" Білгородську область. Росіяни заявили, що засобами ППО знищили 7 реактивних снарядів над територією російського регіону. Водночас російські медіа повідомили про пожежу на заводі залізобетонних конструкцій нібито через "приліт". Як писали у мережі, снаряд начебто потрапив у котельню заводу ЖБК-1 і в цех металовиробів. Також росіяни заявили, що боєприпас влучив у кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.

Уночі вівторка, 6 лютого, у місті Губкін Білгородської області РФ пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку українських дронів, унаслідок чого були руйнування: начебто внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації різні пошкодження отримали чотири приватні домоволодіння - вибиті вікна, посічені покрівля, фасади та огорожі.

Після атаки дронів морські порти в Ленінградській області – Виборг, Висоцьк, Приморськ і Усть-Луга – вводили на своїх територіях режим підвищеної готовності, начебто через імовірність повітряної атаки та техногенних аварій.

А в ніч на 9 лютого у Краснодарському краї вночі горіли нафтопереробні заводи – Ільський та Афіпський. Українські ЗМІ кажуть про атаку безпілотників СБУ. На Ільському НПЗ було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. Без неї РФ не зможе виробляти дизпальне для військових потреб. Ціна такої установки – близько 50 млн доларів. РосЗМІ писали, що перед виникненням пожежі було чутно вибухи. А пожежники повідомили, що вогонь загашений. Постраждалих внаслідок інциденту не було. Крім цього, дрони СБУ вдарили по Афіпському заводу, але інформації про наслідки не було.

Також 9 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на чотири регіони. Там буцімто працювала російська ППО. Зазначалося, що російська ППО буцімто перехопила та знищила низку дронів: 2 БПЛА – у Курській області, 5 – у Брянській області, 4 – в Орловській області, 2 – над Краснодарським краєм та 6 – над акваторією Чорного моря.

Ніч 9 лютого була для Росії багатою на пожежі: тоді ж таки спалахнули ще дві великі пожежі – у Москві горіли декілька житлових будинків, а у Пермі – газопровід, залізниця і будинки. Спочатку стало відомо, що у Москві біля станції метро "Аеропорт" палає дах шестиповерхового житлового будинку. Площа пожежі понад 2 тис. кв. Мешканців евакуювали. Люди з вікон будинку, що горів, просили про допомогу. Далі почала обвалюватися покрівля. Гасіння розпочали лише через 30 хвилин після виклику пожежників. Згодом повідомили, що вогонь швидко перекидається на дахи сусідніх будинків. У соцмережах писали, про пожежу уже у чотирьох будинках, що столи поряд. Пропагандисти державного агентства ТАС зазначали, що це була найбільша пожежа у житловому будинку в новітній історії Москви. Тим часом у Пермському краї вантажний потяг спалахнув після вибуху на газопроводі. Горіли 3 цистерни та житловий будинок. Вибух стався в селі Солодівка неподалік залізниці. Після вибуху вогонь перекинувся на житловий будинок. Згодом стало відомо, що горіли три житлові будинки. Постраждали 6 людей, зокрема двоє дітей.

У суботу, 10 лютого, російські окупанти заявили про нічну атаку безпілотників. Три з них начебто збили над територією Брянської області. Інших подробиць атаки відомство не надало. Губернатор Брянської області також не повідомляв про дрони.

Фото: Атео

ССО підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами", а на окупованій Херсонщині з українського дрона підірвали будинок гауляйтера Нової Маячки

У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму ССО підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів "Мохаджер-6" для подальшого коригування ударів дронами-камікадзе Shahed по українських позиціях. "Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", – йшлося у повідомленні. Як наслідок, вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорного, сили оборони дронами знищили цілий артдивізіон РФ на північному фланзі Бахмута. "Є певні результати у цьому напрямку. Наприклад, на північному фланзі Бахмута за місяць дронники Сил оборони знищили цілий артилерійський дивізіон РФ. Успіхи є, але від артилерії відмовлятися не можна, це основний засіб підтримки піхоти", – зазначив він.

9 лютого в окупованому селищі Нова Маячка Херсонської області з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця. Зазначається, що 54-річний колаборант Геннадій Коломоєць на прізвисько Танкіст вижив, проте його будинок й автомобіль зазнали пошкоджень. Крім цього, це вже не перша спроба замаху на Танкіста з повітря. Селище Нова Маячка розташоване приблизно за 20 км від лінії зіткнення по Дніпру. Крім цього, українських дронів у селищі значно побільшало, а окупанти намагаються менше пересуватися місцевими дорогами.

Фото: Центр журналістських розслідувань

Думки експертів

Як повідомляє СтратКом ЗСУ, від початку вторгнення Україна вивели з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові пошкодили 24 російських кораблі та один підводний човен. Станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", – зазначає СтратКом.

Тим часом британська розвідка оцінила, на що вплине знищення ракетного катера РФ "Івановєц", наголошуючи, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, що діють в Чорному морі.

"Цілком імовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневровість в районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання та підтримку", – кажуть у міноборони Великої Британії.

Також розвідка Великої Британії проаналізувала нещодавні вибухи на промислових об'єктах Росії та припускає нові аварії через великі навантаження на підприємства.