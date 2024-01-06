Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС України.

У відомстві нагадали, що 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися з заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації", яким передбачено, що українські діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування можуть отримати російське громадянство за особистим рішенням Путіна. Такі заяви до президента РФ зможуть подавати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

"Цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити коштом мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей - громадян України, які під час широкомасштабного наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права та мають на меті позбавити дітей можливості повернутися в Україну. У відомстві додали, що всі примусово вивезені Росією діти залишаються українськими громадянами, а влада вживає всіх можливих заходів задля їхнього захисту та повернення.

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини. Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту - якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", - додали в МЗС.

Раніше на підписаний у РФ указ відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав це геноцидом і пояснив задум окупантів.

Депортація українських дітей до Росії: як це відбувається та скільки випадків відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що визнання Львовою-Бєловою депортації сотень тисяч українських дітей є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

28 грудня Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти складають нові списки українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких планують вивозити до Росії через Білорусь.