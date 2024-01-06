Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували

Путін підписав указ про російське громадянство для викрадених з України дітей. У МЗС відреагували

6 січня, 2024 субота
16:54
Війна з Росією МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підписання Путіним указу про надання російського громадянства викраденим українським дітям, які залишилися без батьківського піклування

Відповідна заява з'явилася на сайті МЗС України. 

У відомстві нагадали, що 4 січня президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися з заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації", яким передбачено, що українські діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування можуть отримати російське громадянство за особистим рішенням Путіна. Такі заяви до президента РФ зможуть подавати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

"Цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім його спрямованості задовольнити коштом мігрантів демографічні потреби країни-агресора задля продовження збройної агресії проти України, також грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей - громадян України, які під час широкомасштабного наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора", - йдеться у повідомленні. 

У МЗС наголосили, що такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права та мають на меті позбавити дітей можливості повернутися в Україну. У відомстві додали, що всі примусово вивезені Росією діти залишаються українськими громадянами, а влада вживає всіх можливих заходів задля їхнього захисту та повернення. 

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини. Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту - якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", - додали в МЗС. 

Раніше на підписаний у РФ указ відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав це геноцидом і пояснив задум окупантів. 

Депортація українських дітей до Росії: як це відбувається та скільки випадків відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні в Римі заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. - діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що визнання Львовою-Бєловою депортації сотень тисяч українських дітей є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом. 

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала Львова-Бєлова.

28 грудня Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти складають нові списки українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких планують вивозити до Росії через Білорусь.

Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
МЗС
МЗС України
окуповані території
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Австрія
6 січня, 2024 субота
Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки
окупанти, орки
5 січня, 2024 п'ятниця
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
4 січня, 2024 четвер
Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
18:07
OPINION
Валерій Пекар
Доведеться міняти систему або міняти прапор над столицею на чужий
18:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік має стати роком формування боєздатних сил формату "Рамштайн" і відкриття другого фронту проти Росії, - Безсмертний
18:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
5 фільмів, які варто подивитися, коли відчуваєте себе самотніми
17:46
деокупаціїя Крим
У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
17:42
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 126
17:41
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна ефектно повернулась на корт, Довбик найкращий в Ла Лізі та провал Коноплянки: головні новини спорту за тиждень
16:58
штучний інтелект
OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
16:37
Ексклюзив
Ігор Лапін
У першу чергу це відповідальність президента Зеленського як Верховного Головнокомандувача: офіцер ЗСУ Лапін про мобілізацію
16:20
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
F-16 з Данії затримуються на пів року, - ЗМІ
16:14
Оновлено
наслідки російського удару
Росіяни скинули дві авіабомби на селище Північне на Донеччині: є загибла і поранена
16:14
Молдова
У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для приймання біженців з України
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Чому бізнес погіршив оцінки поточних результатів
15:41
енергетики
На Київщині та Одещині енергетики працюватимуть у посиленому режимі. Причина
15:25
ЗСУ
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини за добу знищили два російські пункти управління БПЛА та комплекс відеоспостереження "Муром-М"
15:20
Ексклюзив
Харків
На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович
15:10
Південна та Північна Корея
Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
15:05
Alaska Airlines
Alaska Airlines призупинила польоти 65 літаків після того, як на одному з них випали запасні двері
14:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Росія атакує Європу до 2025 року, - Безсмертний
14:25
Оновлено
Марʼяна Безугла
У ВРУ зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки
14:17
Ексклюзив
Глен Грант
Нас цікавить велика риба: британський полковник Грант про удари по території РФ
14:01
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому в воюючій Україні гумор конфліктує з почуттям гумору
13:49
планета WASP-121 b
Астрономи з NASA знайшли погодну активність на планеті за 880 світлових років від Землі
13:46
Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
13:28
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 5 кораблів, ракетоносіїв немає
13:23
Ексклюзив
В конгресі США сформована коаліція постачання до України ракет дальністю від 300 до 800 км, - Безсмертний
13:20
Авдіївка
Окупанти постійно змінюють напрямки під час спроб оточити Авдіївку, - Тарнавський
13:15
Глініс Джонс
У віці 100 років померла британська акторка Глініс Джонс, яка відома за фільмом "Мері Поппінс"
13:11
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
В Суходольську окупанти облаштовують катівню для своїх військових, - голова Луганської ОВА Лисогор
12:58
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
В Україні провели унікальну операцію дитині – пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця
12:39
Су-34
Розвідка Британії пояснила, як збиття трьох російських Су-34 вплинуло на операції РФ на лівому березі Дніпра
12:36
На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема
Кандидат у президенти США Рамасвамі заявив, що планує вивести країну з НАТО, - Politico
12:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Україна — Польща. Чорно-біла дипломатія не годиться
12:00
Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина
11:43
Володимир Зеленський
Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
11:03
Ексклюзив
кримський міст
Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
10:59
ЗРК С-300 РФ
Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами
10:46
Ексклюзив
знищені окупанти
Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
10:45
Крістіан Олівер
Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками
10:40
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
"Очікується "бебі-бум": полярники показали пташенят пінгвінів, яких з кожним днем народжується все більше
10:09
Обстріл Херсонщини 6 січня
Війська РФ на Херсонщині зруйнували склад із гумдопомогою та модульні будинки, де жили переселенці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV