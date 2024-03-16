Розгортання іноземних військ в Україні: експерт Грант проаналізував можливості від США та ЄС

Про це полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"На війні завжди існує ймовірність того, що може статися що завгодно. Отже, існує ймовірність розгортання іноземних військ на території України, особливо, коли мова йде про військовий вишкіл українських бійців. Збройні Сили України гостро потребують підтримки в підготовці солдатів всередині країни. Щоразу, коли їм доводиться розгортати війська деінде, вони втрачають дорогоцінний час на транспортування та організацію - час, який зараз має вирішальне значення", - пояснює Грант.

Як він сказав, передбачити введення іноземних регулярних військ на територію України важко.

"Отже, так, війська партнерів потенційно можуть прийти в Україну. Також є значна потреба в європейських штабних офіцерах, які допоможуть Генеральному штабу в плануванні та організації. Саме європейських, адже я вважаю, що їхня культура і концепції ближчі до української, ніж до прикладу американські, і європейці, ймовірно, краще розуміють діяльність Генерального штабу України, - наголошує експерт. - Однак у довгостроковій перспективі важко передбачити можливість введення військ в Україну. Щодо короткострокової перспективи, нам доведеться чекати й спостерігати за діями Франції. Залишається невизначеним, чи будуть їхні дії лише розмовами, чи реальною реалізацією".

Щодо допомоги зі сторони США, Грант додає, що у Білому домі існує невизначеність щодо того, як ефективно протистояти Росії, не провокуючи ядерну відповідь.

"Ця стурбованість щодо ядерної зброї є важливим фактором, що формує підхід США. Однак я не передбачаю, що США якось відійдуть від своїх нинішніх дій. Цілком ймовірно, що вони продовжуватимуть робити все те ж, намагаючись отримати додаткове фінансування і ресурси. Малоймовірно, що вони розгорнуть свої війська в Україні, якщо тільки Путін безпосередньо не нападе на НАТО. Це для мене здається очевидним", - підсумував він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.