Стрільчині та санітарки: у ЗСУ служать 18 жінок, які відбували покарання у в’язниці

Про це розповіли у Головному управлінні комунікацій Збройних сил України, пише hromadske.

У відомстві зазначили, що 18 колишніх ув’язнених жінок вже проходять службу в підрозділах Сухопутних військ.

Військовослужбовиці пройшли базовий військовий вишкіл та вже беруть участь у бойових діях як стрільчині та санітарки.

Що відомо про мобілізацію засуджених в Україні

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ.

Вже 10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

У травні Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Документ підтримали 279 нардепів. Згодом голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ. Згідно із законом, такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Наприкінці липня Міністерство юстиції України повідомляло, що до лав Збройних сил України долучилися семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці. Вони виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.