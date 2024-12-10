ЦПД назвав брехнею інформацію про здатність РФ виробляти 25 ракет "Орєшник" на місяць

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для РФ інформації і подальшого її розповсюдження", - зазначив він.

Коваленко підкреслив, що під впливом санкцій цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії значно сповільнився.

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"Так, вони виробляють Х-101 чи "Калібр" і накопичують їх завдяки інтенсивному використанню шахедів", - пояснив керівник ЦПД.

Проте, за його словами, виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", відбувається в обмежених обсягах. Він також додав, що для виробництва "Орєшников" потрібно ще більше технологічних процесів, тому інформація про їх масове виробництво є свідомим фейком.

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"Мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах", - підсумував Коваленко.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орєшник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орєшник".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орєшник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".