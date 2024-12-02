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У бойові підрозділи РФ направили близько 2 тис. військових КНДР, - представник ГУР Черняк

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
15:21
Війна з Росією Північна Корея

В оперативному резерві армії РФ є 9 тис. північнокорейських військовослужбовців, ще дві тис. передано в бойові підрозділи

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Про це повідомляє представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Черняк, передає Радіо Свобода.

"Ми знаємо, що дві тисячі військовослужбовців направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Якщо вони вже потрапили в ті підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить ми можемо з упевненістю сказати, що вони теж уже долучилися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - заявив Черняк.

За його словами, військові КНДР або будуть брати участь в активних бойових діях на території України, або на території Курщини РФ, або залишаться в оперативному резерві на другій лінії оборони, що також є небезпекою для України.

Черняк додав, що наразі на полігонах у Курській області північнокорейські військовослужбовці проходять як загальну військову підготовку, так і специфічну підготовку як оператори БПЛА.

"Після того, як вони повернуться додому, це будуть навчені фахівці, які, по-перше, самі розуміють, як керувати БПЛА. По-друге, це вже будуть інструктори. 11 тисяч, чи скільки їх там повернеться, інструкторів, які зможуть навчити мільйонну північнокорейську армію новим умовам ведення війни, новим умовам ведення бойових дій", - наголосив представник розвідки.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ.

 

 

Теги:
Новини
Світ
КНДР
військові
російська армія
окупанти
ГУР
Військові новини
Курськ
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