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У Генічеську окупанти змусили місцевих покладати квіти на згадку про жертв теракту в "Крокусі", - рух "Жовта стрічка"

24 березня, 2024 неділя
13:49
Війна з Росією Crocus City Hall, москва

У тимчасово окупованому Генічеську загарбники змусили місцевих покладати квіти "на згадку про жертв теракту в "Крокусі", а також надсилати гроші на так звані рахунки сімей загиблих

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

"Окупанти змушують надсилати гроші на так звані рахунки сімей загиблих, а також насильно примушують покладати квіти на стихійні меморіали в Генічеську та Мелітополі. Нам відомо, що до цього процесу  залучаються  працівники окупаційних адміністрацій, вчителі та учні шкіл, а також люди, які  відмовляються брати паспорт РФ", - йдеться у повідомленні. 

Також йдеться про тимчасово окуповані Скадовськ та Енергодар. 

Пізніше активісти уточнили, що заклики до бюджетників приходити на "покладання квітів" почалися напередодні, 23 березня. І в неділю, 24 березня, відбувся так званий захід. 

"Постановка вийшла забавною. Прийшло з десяток людей, які ну дуже "скорбили". Сам захід також тривав недовго. На крокодилячі сльози витратили 10 хвилин та й розішлися. Наші підписники повідомили, що декілька чоловіків з мітингу побігли в місцеву наливайку опохмелитися. Мабуть "вшановували жертв" за пляшку", - розповіли активісти.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Україна
Росія
теракт
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Енергодар
Москва
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