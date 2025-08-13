Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
Ексклюзив

У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко

Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
22:24
Війна з Росією Юрій Луценко

На зустрічі на Алясці про Україну ми можемо сподіватися лише на заяву про припинення вогню на певний невеликий термін. Можливо, на один чи два місяці

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко.

"Прокремлівська лінія Віткоффа була пом'якшена проукраїнською лінією Келлога та Рубіо. А потім ще спільні зусилля європейців із дуже правильними меседжами Зеленського, мушу тут його похвалити, бо от останнім часом його публічні меседжі дуже точні і правильні. От все це випрямило позицію Трампа. Нічого страшного не буде. Трамп просто хоче подивитися в очі Але насправді ми знаємо, що всі позиції, які радять Трампу, можуть просто полетіти під три чорти в момент, коли він особисто прийме рішення, дивлячись в очі з Путіним. Так уже було. І не один раз", - заявив він.

Луценко зауважив, що у нас уже декілька разів відкладалися широко анонсовані пекельні, ядерні і будь-які інші санкції. 

"На жаль, від зустрічі цих двох осіб дуже багато залежить. На щастя, на цій зустрічі буде присутній і пан Рубіо. Як, власне, і нещасна коняка Лавров. Але дуже багато, на жаль, залежить від особистих емоцій, особистих висновків, які від цієї зустрічі зробить пан Трамп", - зазначив політик.

Він розповів про що можуть говорити на зустрічі.

"Я, щоправда, все ж таки думаю, що ми почуємо дуже багато про скорочення ракет середньої дальності, про перспективи відновлення економічних відносин США та Росії і про припинення вогню. Тільки питання, на який термін? Підозрюю, що термін буде невеликий. І буквально через тиждень після цього може відбутися уже більш детальна зустріч, яка буде прив'язана саме до українського питання. Ви знаєте, що американці вже почали шукати місце такої зустрічі. Якщо вона відбудеться, наприклад, в Стамбулі, бо Ердоган давно вже запрошує на неї. Там буде момент істини", - додав Луценко.

Політик вважає, що ми отримаємо відповідь на певну розбіжність.

"Зеленський каже про те, що він не готовий до будь-яких територіальних обмінів, а Мерц каже, що готовий. Зеленський каже, що на сьогоднішній розмові обговорювалися проблеми гарантій безпеки України, а Мерц каже, що ні, про це ще не говорили. Тому будуть дуже серйозні питання. Це дуже схожа історія з Мінськими угодами і тут нам дуже важливо, щоби європейські союзники і далі тримали рамку. Бо заглянути в очі Путіну, побачити там мир і припинити готуватися до війни, як це відбулося у 2019 році, дуже-дуже поганий прецедент", - сказав він.

На його думку, зустріч Зеленського із Путіним сам на сам для нас є дуже небезпечною, а в  присутності Трампа менш небезпечною.

"Якби там ще і сиділи за столом представники ЄС і Британії, я був би набагато більш спокійний за таку зустріч. На зустрічі на Алясці про Україну ми можемо сподіватися лише на заяву про припинення вогню на певний невеликий термін. Більш детальною після цього може стати зустріч в іншій країні уже в три або чотиристоронньому форматі. І звичайно, ніхто не виключає, що взагалі нічого не відбудеться, ніякого припинення вогню і після цього, звичайно, ми знову почуємо про пекельні санкції. Хоча я б все-таки, будучи оптимістом, поставив на свій перший варіант, невеликий термін припинення вогню - місяць-два. І за цей час пошук формату його стабілізації для припинення війни", - підсумував Луценко.

Що передувало

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.  

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. 

За підсумками розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова до перемовин та обговорення територіальних питань, проте юридичне визнання окупованих РФ територій виключене.

13 серпня Трамп заявив про намір організувати тристоронні переговори за участі Зеленського та Володимира Путіна, якщо саміт на Алясці пройде добре.


 
