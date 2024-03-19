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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко

19 березня, 2024 вiвторок
17:24
Війна з Росією конгрес США

Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що Європа буде допомагати Україні більше, а США відходитимуть у бік

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"США не просто пішли у внутрішню дискусію щодо допомоги для України. Вони вже попередили європейців, що в них не вистачає ресурсів на всі конфлікти, які розпалює Москва разом із Тегераном. Наразі відбувся розподіл відповідальності по сферах у світі. Європейці відповідатимуть за європейську безпеку, американці за стримування Китаю. Тобто не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається варіант "Б" із замороженими активами Росії. Ще рік тому говорилося про те, що, якщо не буде вистачати потенціалу, то є варіант "Б", і тоді будемо активно розглядати й приймати рішення з цього питання", - пояснив Осипенко.

За словами дипломата, рішення щодо конфіскації заморожених активів РФ є непопулярним тому, що підриває основи капіталістичного устрою щодо приватної власності.

"Тому Ліндсі Грем говорив про Близький Схід, що їхня увага зараз й туди прикута, що в них ще Китай, що США мають купу проблем і вони дивляться стратегічно на розвиток ситуації по всьому світу. Тобто Європа буде для нас робити більше, а США будуть відходити в бік", - зазначив Осипенко. 

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у Палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Спікер палати представників Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і  закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

Міноборони США розкритикувало ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

Теги:
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Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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