Українські дрони на ВПК РФ у Татарстані, пожежа у Ярославлі й серія потужної "бавовни" в тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Українські дрони в Татарстані, Курську та на Білгородщині, пожежі у Москві, Ярославлі та Смоленську

У ніч на 20 травня у Москві гасили пожежу на площі 1200 м кв. У російські столиці спалахнуло приміщення адміністрації. Пожежа сталась у торгово-офісній будівлі, де зокрема розташована управа одного із районів міста – Соколина Гора. Як стверджують росіяни, обійшлося без постраждалих.

Уранці понеділка, 20 травня, у Білгородській області безпілотник атакував російську нафтобазу. У результаті пошкоджено резервуар із паливом. Зазначається, що безпілотник атакував територію нафтобази "Юттек" у районному селищі Прохорівка. Проте постраждалих не було.

Тим часом партизанський рух "Атеш" провів диверсійні дії у Смоленську. Один з агентів партизанського руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська. Унаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС Росії, які були розміщені на цій вежі. "Можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні. Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу", – додали партизани.

Також російське міністерство оборони вранці 23 травня заявило про знищення 38 повітряних цілей над Білгородською областю. Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", 32 реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" та три безпілотники над територією Білгородської області.Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков говорив про пошкодження на території двох дитячих таборів. А ще вікон у багатоповерхівках, посічено один автомобіль. Згодом він додав про одну загиблу людину внаслідок нібито обстрілу Яковлівського міського округу. Там буцімто спрацювала російська система ППО, були руйнування другого поверху приватного будинку.

Того ж дня, 23 травня, дрони ГУР Міноборони України атакували травня об’єкти російського військово-промислового комплексу в Татарстані. Українські БПЛА досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані стратегічно важливі підприємства, продукцію яких РФ використовує у воєнній сфері. Відповідно до російських місцевих ЗМІ, вибухи були зафіксовані в Нижньокамську. Також повідомлялось про евакуацію працівників із Нижньокамської ТЕЦ, Нижньокамськвуглецю, Оргсинтезу, Танеко, Таиф-НК, Нижньокамськнафтохіму та Нижньокамськшини. Також через атаки дронів ГУР інформували про обмеження роботи двох аеропортів у Казані та Нижньокамську. Пізніше міністерство оборони Росії заявило, що над Татарстаном був знищений український БПЛА.

Окрім того, у російському місті Ярославль партизанський рух здійснив диверсію на залізниці, унаслідок чого ускладнено транспортування продукції військового призначення деяких компаній РФ. "Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки"", – йдеться у дописі. Зазначається, що йдеться про "пригальмування" транспортування продукції таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" і не тільки. В "Атеш" зазначили, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, який використовується Росією у військових цілях на тлі війни проти України. Там також додали, що до лав підпільників долучається все більше росіян.

24 травня росіяни заявили про нібито знищення трьох морських дронів та п'яти цілей над Кримом та Білгородською областю. "Протягом минулої ночі припинено низку спроб київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням американських оперативно-тактичних ракет ATACMS та безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що російські сили ППО нібито знищили три оперативно-тактичні ракети ATACMS над територією окупованого Криму, а також два безпілотники над Білгородською областю.

А 25 травня у Росії звинуватили Україну в атаці Білгородської та Курської областей. Деякі населені пункти залишилися без електроенергії. Зазначається, що вночі російські сили ППО нібито знищили два безпілотники над територією Білгородської області, ще один БПЛА був перехоплений над територією Курської області. Зранку РФ заявила про нібито збиття ще одного дрона над Білгородщиною. Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що дрони нібито атакували село Ясні Зорі Білгородського району. Внаслідок цього пошкоджено покрівлю будівлі сільгосппідприємства, там сталося загорання. Також повідомлялося про обстріл селища Коров'яківка Глушківського району. Начебто внаслідок пошкодження електричного обладнання немає світла у кількох населених пунктах.

Потужна пожежа сталася 26 травня на складі з газовими балонами в підмосковному Подольську. Деякі жителі міста стверджують, що перед цим чули вибух. Очевидці розповіли, що почули вибух близько години тому. Потім побачили язики полум'я в районі місцевих складських приміщень на Кутузовській вулиці. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця події. За попередніми даними, там розташований склад із продажу технічних і медичних газових балонів. Точної інформації про причини виникнення пожежі та постраждалих поки що немає.

Серія вибухів у тимчасово окупованому Криму та Луганську

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. "Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська. У місцевих чатах луганці підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували рашисти", – написав очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Російські державні пропагандисти РИА Новости написали з посиланням на джерело в окупаційних силових структурах про ракетний удар і велику пожежу в селищі Ювілейне. Telegram-канал "Новости Донбасса" повідомив із посиланням на місцевих жителів про удар по території колишньої академії внутрішніх справ, додавши відео наслідків вибуху з іншого ракурсу.

Як згодом також стало відомо, протягом 20 травня в окупованому Довжанську також лунали вибухи. Там вибухнув і палав склад з пально-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники можуть локалізувати, але інфраструктуру не врятують.За словами очільника ОДА, за цей місяць це вже третій знищений на території "ЛНР" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.

Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Агенти партизанського руху "Атеш" у Криму повідомили, що внаслідок вечірньої атаки в Алушті було вражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). За інформацією руху "Атеш", ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління росіян у Криму. Це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти. "Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень устаткуванню та безлічі знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру", – додали партизани. О 22:14 повідомляли про вибухи, які було чутно від Сімферополя до Сак. Також місцеві чули їх у Ялті й Алушті. В останньому місті також зазначали про звуки польоту, ймовірно, БПЛА. Згодом Telegram-канал поінформував про приліт по військовій частині ФСБ неподалік Алушти. Наразі інформація щодо цього не підтверджена. О 22:15 повідомлялось, що у військових частинах Севастополя зазвучала сирена. О 22:27 було зафіксовано два вибухи у Бахчисарайському районі. Також місцеві жителі чули вибухи в Джанкої. У телеграм-каналі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії додали, що передплатники повідомили про зафіксовані три спалахи в районі аеродрому Бельбек у Севастополі, а також один вихід ППО з Новофедорівки у той самий бік. Усього, як стверджується, було близько восьми спалахів.

Фото: місцеві телеграм-канали

Думки експертів

Британська розвідка оцінила наслідки ураження корабля "Циклон" у Севастополі для флоту РФ. Там "майже напевно" переконані в ураженні російського ракетоносія:

"Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію безпілотних літальних апаратів і ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корвета "Циклон" класу "Каракурт", – вважають у розвідці. – Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який Чорноморський флот РФ має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів".

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що саме з отриманням далекобійних систем ATACMS бачимо суттєве нарощування можливостей ЗСУ.

"Пару днів тому в Севастополі було уражено російські військові кораблі. Зараз бачимо, що ця модель поширюється і на інші військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму, і на інші ділянки фронту, де ворог намагається утримувати озброєння та підрозділи", – додає він.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, відзначає, що встановлення нового радару та модернізація вузла зв'язку в Алушті давали можливості росіянам нарощувати потенціал у космічному просторі.

"Ми вже бачимо успіх використання не лише Patriot, а й ATACMS, для яких все більше і більше визначаються цілі, у першу чергу на території тимчасово окупованого Криму. І раніше говорили, що це буде одним з перших напрямків, на якому будуть застосовуватися ці дієві засоби. Удар по вузлу зв'язку в Алушті це також може бути продовженням дій наших Збройних сил щодо зниження стратегічного потенціалу РФ", – зауважив військовий експерт.

Тим часом військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснює, чому Кримський міст дотепер не знищений. Він вважає, що Кримський міст буде зруйнований після того, як ЗСУ повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян у Криму.