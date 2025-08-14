"Варіанти, які зараз обговорюються, не є сприятливими для України": дипломат Шамшур про сценарії припинення вогню

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Олег Шамшур.

"Якщо подивитися на ту ситуацію, яка складається зараз, та й взагалі на ті питання, які обговорюються, то я б сказав, що всі сконцентрувалися на припиненні вогню. Ми всі не володіємо повнотою інформації щодо ситуації на фронті, тому рішення, чи потрібно припинення вогню, чи не потрібно, - за президентом та військовим керівництвом. Разом з тим, треба завжди пам’ятати, що припинення вогню за лінією розмежування – фактично територіальний поділ України, де-факто фіксація нового державного кордону", - прокоментував дипломат.

За його словами, припинення вогню та певне перемир'я буде означати, що, можливо, закінчиться ця фаза війни, але це стане прелюдією для нового витка російської агресії, який, очевидно, торкнеться не тільки України, а й інших країн, які мають гарантії 5 статті.

"Будь-які варіанти, які зараз обговорюються, не є сприятливими для України. А нашим європейським друзям треба було робити ті надзусилля, про які вони говорили щодо сценарію поразки Росії. Слід зауважити, що зараз російська економіка нарешті захиталася, попри просування, ворог зазнає величезних втрат. А нарощування постачання озброєння для України могло б суттєво вплинути на ситуацію. Великий пакет речей, який треба зробити в Україні, дав би можливість змінити ситуацію, відібрати у Путіна хоча б частину стратегічної ініціативи. А без цього він і надалі буде намагатися диктувати умови. Сподіваюся, що Трамп, можливо, зробить реалістичні висновки після цієї зустрічі з Путіним, тобто сподівання є, а впевненості у цьому абсолютно немає", - резюмував Шамшур.



Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.