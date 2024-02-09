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З підвищенням податків: Україна готує план дій на випадок, якщо США припинять допомогу, - Bloomberg

9 лютого, 2024 п'ятниця
12:51
Війна з Росією податки

Україна готує план дій на випадок припинення допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Україна планує представити цей план МВФ наступного тижня. Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що країна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу, що є умовою для її кредитної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Співробітники МВФ разом із керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм приїдуть з триденним візитом до Києва 12 лютого. Візит відбудеться напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться у лютому та розблокує транш допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів.

За програмою МВФ цьогоріч Україна повинна отримати 5,3 млрд доларів.

"Ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки є високоліквідними, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку, яку вони утримують через ризик війни, у високодохідні державні облігації", - йдеться у повідомленні.

Це може принести принаймні 5 мільярдів доларів доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, вони обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
  • Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
  • 6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.
  • Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував
  • Верхня палата Конгресу США – Сенат 8 лютого ухвалив процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
МВФ
податки
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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