З підвищенням податків: Україна готує план дій на випадок, якщо США припинять допомогу, - Bloomberg
Україна готує план дій на випадок припинення допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, йдеться про розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Україна планує представити цей план МВФ наступного тижня. Ці заходи необхідні для того, щоб гарантувати МВФ, що країна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не нададуть допомогу, що є умовою для її кредитної програми на суму 15,6 мільярда доларів.
Співробітники МВФ разом із керівником місії фонду в Україні Гевіном Греєм приїдуть з триденним візитом до Києва 12 лютого. Візит відбудеться напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться у лютому та розблокує транш допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів.
За програмою МВФ цьогоріч Україна повинна отримати 5,3 млрд доларів.
"Ключовим джерелом коштів для заміни коштів зі США буде розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки є високоліквідними, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть інвестувати готівку, яку вони утримують через ризик війни, у високодохідні державні облігації", - йдеться у повідомленні.
Це може принести принаймні 5 мільярдів доларів доходу цього року. Водночас уряд також міг би підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.
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