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Зеленський: сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації

15 червня, 2024 субота
14:21
Війна з Росією Володимир Зеленський

У суботу, 15 червня, у Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Президент України Володимир Зеленський вже прибув на захід

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі", - повідомив президент.

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За його словами, погляд, ідеї та лідерство кожного народу для України є однаково важливими, оскільки усі домовленості, прийняті у рамках Саміту миру, стануть частиною миротворчого процесу.

"Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія", - наголосив Зеленський.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

10 червня уряд Швейцарії повідомив, що у Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.  

Американська попспівачка Мадонна висловила підтримку проведення Саміту миру щодо припинення війни в Україні та повернення українських дітей, що пройде у Швейцарії.  

12 червня очільник турецького міністерства закордонних справ Хакан Фідан підтвердив, що представлятиме свою державу на Саміті миру щодо України у Швейцарії 15-16 червня.

Згодом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що не братиме учать у Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Теги:
Світ
Україна
Швейцарія
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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