Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Життя, зруйновані злочинами РФ": у Раді Європи відкрили фотовиставку про дітей України в умовах війни

"Життя, зруйновані злочинами РФ": у Раді Європи відкрили фотовиставку про дітей України в умовах війни

20 лютого, 2024 вiвторок
06:06
Війна з Росією війна з Росією, діти

Заступник генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге відкрив у Палаці Європи в Страсбурзі експозицію "Світанок" зі світлинами українських дітей, чиї домівки та населені пункти постраждали від російської окупації та бомбардувань

Про це повідомляє Укрінформ.

Серію світлин створив французький фотограф українського походження Юрій Білак, який фотографує Україну з 2014 року. Він висвітлював Революцію Гідності, російсько-українську війну, фотографував Гуцульщину та шахти Донбасу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Юрій Білак створив проєкт про дітей у зоні бойових дій. Він знімав дітей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Чернігова, Новоселівки, Ягідного, Лукашівки, Маріуполя, Вінниці. Кожне фото супроводжує історія про зображену на ньому дитину.

"Ці діти повинні бути в школі, грати з друзями, проводити час зі своїми сім'ями. Думати про майбутнє. міжнародна спільнота - всі ми - повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і ми повинні мати волю і витримку робити це стільки, скільки буде потрібно", - сказав Бьорн Берге.

Заступник генсека Ради Європи нагадав, що внаслідок вторгнення РФ сотні дітей були вбиті, понад тисяча поранені, а ще десятки тисяч українських дітей Росія викрала і вивезла з підконтрольної Україні території.

"Важливо, щоб ми ніколи не забували, що за всією цією статистикою стоять конкретні діти, чиї життя були зруйновані безпосередньо внаслідок жахливих злочинів Росії", - наголосив Берге.

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк назвав фотоработи нагадуванням про спільний обов'язок захищати дітей і працювати заради того, щоб мир, діалог і дипломатія переважали над війною та агресією.

"За допомогою цих потужних фотографій Юрій Білак розкриває сувору реальність дитинства, затьмарену наслідками російської агресії, і нагадує нам про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні душі", - сказав Тарасюк.

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для викрадення українських дітей.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Новини
Рада Європи
фотограф
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Су-34
18 лютого, 2024 неділя
Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на приватні будинки
військовий квиток, мобілізація
19 лютого, 2024 понедiлок
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
19 лютого, 2024 понедiлок
Затримка західної допомоги Україні сприяла розгортанню наступу РФ одночасно на трьох напрямках, - ISW
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.97
    Купівля 37.97
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
06:29
Авдіївка
Окупанти уповільнили темп наступу після захоплення Авдіївки, - ISW
06:00
Росія світ Володимир Путін нафта
У РФ помер син очільника Роснафти Ігоря Сєчина, - росЗМІ
05:06
Грузія, протести
Емігранти з РФ назвали Грузію та Туреччину найменш комфортними для проживання, – опитування
04:38
Придністров'я
Україна готова відновити роботу консульства у Придністров'ї
04:10
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території 
03:42
Радбез ООН
До річниці війни в Україні відбудуться засідання Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН
03:14
Анастасія Манєвська
Українка Анастасія Манєвська здобула срібло на ЧЄ з важкої атлетики
02:46
Дональд Трамп
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
02:18
США готові вперше накласти санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України
01:50
В’ячеслав Богуслаєв
Богуслаєву продовжили арешт ще на два місяці
01:22
Віктор Циганков (ліворуч)
Циганков забив, але "Жирона" поступилась "Атлетику" у чемпіонаті Іспанії
00:54
Допомога Україні від Норвегії
Мінфін назвав країни, які надали Україна найбільші обсяги зовнішнього фінансування
00:48
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія обстрілює Україну "шахедами" і ракетами в ніч на 20 лютого. В районі Дніпра чули вибухи
00:44
Оновлено
Максим Кузьмінов
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
00:26
Оновлено
Олексій Навальний
МЗС Німеччини, Фінляндії, Швеції та Норвегії викликали послів РФ через вбивство Навального
2024, понедiлок
19 лютого
23:42
окупанти
Головною метою РФ є зниження рівня підтримки України країнами Заходу, - спецслужби Латвії
23:23
SKYRANGER R70 UAS
Канада передасть Україні бойові дрони SkyRanger R70
22:44
Дистанційно керована платформа для евакуації військових - розробка FoxTac
В Україні розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових, - Федоров
22:42
Чарльз III та біженці з України
Велика Британія зупинила дію однієї з двох схем легального в’їзду біженців з України
22:21
Дмитро Кулеба
Кулеба запропонував перейменувати Авдіївку на Прагу, щоб отримати захист від НАТО, - нова російська вигадка
22:17
На фото: Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен
Нідерланди уже передають Україні озброєння в рамках коаліції дронів
22:07
Ексклюзив
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Захід прагне перемоги України, але не має чіткого плану програшу Росії, - нардеп Чернєв
21:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повітряні сили України почали реалізовувати концепцію НАТО, яка називається "Зона заборони доступу". Колонка Сергія Згурця
21:47
Ексклюзив
Олексій Навальний
Фактично Навальний скоїв суїцид, - журналіст Цимбалюк
21:18
Оновлено
кордон, черги
"Це є неприйнятним": Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону
21:05
Еспресо логотип
Зловмисники зламали ефірну систему телеканалу Еспресо
20:52
Авдіївка
Розстріл українських полонених в Авдіївці: 110 бригада заявила, що росіяни порушили домовленості
20:44
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Санкції проти Росатому були б недоцільними, - Гроссі
20:25
СБУ та НАБУ викрили заступника голови Запорізької облради на хабарі
20:05
OPINION
Сергій Фурса
Путін і Трамп зізналися один одному в коханні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 726-го дня війни: ЗСУ мінуснули ще дві ворожі СУшки, США готують передачу Україні ракет, які сягатимуть Криму
19:58
військова техніка
Еквадор передумав відправляти Україні стару військову техніку РФ
19:41
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Прибрали всі пункти, що суперечать нашим інтересам": Сіярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
ЗСУ, військові
За добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 19 атак окупантів, - Генштаб
19:22
Джо Байден
Байден висловив готовність зустрітися зі спікером палати представників, аби обговорити допомогу Україні
19:08
Інтерв’ю
Яїр Лапід експрем'єр-міністр Ізраїлю
Якщо немає розуміння свого майбутнього, терпіння та зусиль воювати сьогодні, то ви програєте, - дипломат Яїр Лапід про війни в Україні та Ізраїлі
19:08
Менні Пак'яо
Легендарного боксера Пак'яо не допустили до Олімпіади-2024
19:06
Оновлено
Прем'єр Японії Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд
19:00
фейк
"Українські військові закликали ЗСУ скласти зброю та не чинити опір армії РФ", - у TikTok шириться новий російський фейк
18:53
ДПСУ затримала чоловіків, які намагалися втекти за кордон під виглядом військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV