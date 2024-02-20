"Життя, зруйновані злочинами РФ": у Раді Європи відкрили фотовиставку про дітей України в умовах війни

Про це повідомляє Укрінформ.

Серію світлин створив французький фотограф українського походження Юрій Білак, який фотографує Україну з 2014 року. Він висвітлював Революцію Гідності, російсько-українську війну, фотографував Гуцульщину та шахти Донбасу.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Юрій Білак створив проєкт про дітей у зоні бойових дій. Він знімав дітей із Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Чернігова, Новоселівки, Ягідного, Лукашівки, Маріуполя, Вінниці. Кожне фото супроводжує історія про зображену на ньому дитину.

"Ці діти повинні бути в школі, грати з друзями, проводити час зі своїми сім'ями. Думати про майбутнє. міжнародна спільнота - всі ми - повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, і ми повинні мати волю і витримку робити це стільки, скільки буде потрібно", - сказав Бьорн Берге.

Заступник генсека Ради Європи нагадав, що внаслідок вторгнення РФ сотні дітей були вбиті, понад тисяча поранені, а ще десятки тисяч українських дітей Росія викрала і вивезла з підконтрольної Україні території.

"Важливо, щоб ми ніколи не забували, що за всією цією статистикою стоять конкретні діти, чиї життя були зруйновані безпосередньо внаслідок жахливих злочинів Росії", - наголосив Берге.

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк назвав фотоработи нагадуванням про спільний обов'язок захищати дітей і працювати заради того, щоб мир, діалог і дипломатія переважали над війною та агресією.

"За допомогою цих потужних фотографій Юрій Білак розкриває сувору реальність дитинства, затьмарену наслідками російської агресії, і нагадує нам про радощі та безпеку, яких несправедливо позбавлені ці юні душі", - сказав Тарасюк.

Раніше уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для викрадення українських дітей.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.