Військовий експерт Черник пояснив, чому ракети Taurus не переламають хід війни і як нам допоможуть ATACMS

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам би у першу чергу отримати достатню кількість ATACMS, бо у бік Taurus не вартує дивитися як на ту зброю, що переламає хід війни. По-перше, цих ракет не дуже багато. Німці декларують всього 150 одиниць, а ми розуміємо, що все не передадуть. Це крилата ракета авіаційного базування. З літаком все дуже складно, бо він має піднятися у повітря, вийти на рубежі пусків, здійснити ці пуски, повернутися назад. Су-24 - велика машина, за нашими літаками росіяни стежать, на наші аеродроми постійно щось насипають. Ми мусимо літаки підіймати у повітря, щоб їх врятувати. Тобто це довга філософія застосування таких ракет", - зауважив військовий експерт.

Петро Черник підкреслив, що ATACMS у великій кількості можуть переламати хід війни на конкретно взятому плацдармі та й взагалі допомогти цю війну нам виграти. Питання тільки у кількості таких ракет.

"ATACMS – унікальний тим, що, по-перше, є квазібалістичною ракетою зі швидкістю 5 400 км на годину. Відстрілюється з M142 HIMARS та M270 MLRS. Швидкість перезаряджання – якихось 15-20 хвилин. Автомобіль рухомий – пуск здійснив і відійшов на кілька кілометрів, потім знов здійснив пуск. Це робиться вночі, противник цього всього не може бачити. Питання – кількості ATACMS дуже серйозно важить. Дадуть кілька десятків – добре, щось знищимо, десь прискоримо. А якби дали кілька сотень, а на складах у США є понад 4 тисячі, то добра тисяча цих ракет буквально за місяць може дозволити нам дійти упритул до Перекопського перешийка і практично наблизитися до Маріуполя", - зазначив Черник.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня