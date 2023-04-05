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Аналітика

Воєнні підсумки візиту президента Зеленського до Польщі. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 квітня, 2023 середа
21:58
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Польща є нашим давнім партнером, який забезпечує військово-технічну співпрацю. Сьогодні було оголошено про перспективи нових проєктів між Україною та Польщею

Співпраця Польщі та України

Польща є нашим давнім партнером, який забезпечує військово-технічну співпрацю. Сьогодні, 5 квітня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі було оголошено про перспективи нових проєктів між Україною та Польщею на додаток до тих контрактів, які вже були укладені й реалізовані раніше. Загалом Польща вже поставила Україні озброєння десь на $2 млрд, до переліку якого входять танки, літаки, системи ППО.

Зараз оголошено про нові ініціативи між Україною та Польщею. Було згадано про те, що підписується контракт на постачання БТР Rosomak для ЗСУ, загальною кількістю 100 одиниць. Ці БТРи будуть фінансуватися з американської і європейської допомоги. Серед цих БТРів будуть самохідні міномети Rak, які створюються на шасі Rosomak. Міномети мобільні і є вкрай потрібними для вирішення завдань на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський також згадав про те, що йтиметься і про проєкти у галузі протиповітряної оборони. Ми знаємо, що до цього часу Польща поставила Україні значну кількість ПЗРК Piorun, які ефективніші за Stinger. Також нам були передані комплекси "Оса" та ЗРК С-125, які раніше вже використовувала польська армія. Зараз ймовірно йдеться про нові зразки ЗРК, про які поки що ми не знаємо, але розуміємо, що це буде дійсно ефективний контракт.

Також говорилося про те, що Україна та Польща мають створювати спільні підприємства для виготовлення озброєнь. До речі, такі проєкти вже реалізуються. Зокрема, на телеканалі "Еспресо" ми нещодавно показали сюжет про БТР Oncilla, який постачається для української армії та виготовляється на польському підприємстві Mista.

Візит президента України до Польщі став поштовхом для активізації низки оборонно-промислових проєктів, які вкрай потрібні ЗСУ.

Даріуш Матерняк, керівник Центру досліджень "Польща — Україна" прокоментував безпекові перспективи співпраці Польщі й України. З того, що ми почули сьогодні під час візиту президента України до Польщі вже багато що відбувається. В першу чергу, це передача літаків МіГ-29, частину з яких Польща вже надала Україні. З нового, що було сказано, то це боєприпаси до танків 125 мм, а також найбільш важливе є те, що Польща має надати Україні 100 бронетранспортерів Rosomak. Крім того, ще 24 мобільних міномети Rak, створених на базі цього бронетранспортера. З одного боку така допомога важлива для України, тому що це є підсиленням ЗСУ у війні, а з другого боку ці кроки важливі й для Польщі з двох причин. По-перше, це замовлення для польського оборонно-промислового комплексу, а друге – можливість протестувати зброю в умовах реального бою, якщо говорити про міномети Rak. І певно, є ще один важливий момент - кожне підсилення обороноздатності України позитивно впливає на безпеку Польщі.

Керівник Центру досліджень "Польща — Україна" зауважив, що розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї у Польщі паніки не викликає через те, що подібних спроб залякування з боку Росії вже бачили досить багато. Тобто нічого нового не сталося. Зрозуміло, що у російської інфраструктури є можливість переміщати ядерну зброю чи то у Калінінградську область, чи то у Білорусь. А щодо Білорусі, то ми знаємо, яка є позиція та плани у Лукашенка з його урядом. Майже вже два роки Польща має кризу на кордоні з Білоруссю. Повторюсь, подібні погрози та заяви не є новими, тому це нічого не змінює у нашій позиції щодо Росії та Білорусі.

Ситуація навколо Авдіївки та у Бахмуті

Варто згадати Бахмут, тому що ця тема виникала під час пресконференції президента України у Польщі. Володимир Зеленський сказав, якщо буде суттєва загроза життю наших воїнів, то буде ухвалене рішення, виходячи з реальної ситуації. Таке оптимальне рішення ухвалять наші генерали. Було зазначено, що за умов підвищення ризиків, життя наших воїнів стоїть на першому місці, і це важлива заява Верховного Головнокомандувача.

Щодо ситуації у Бахмуті, противник намагається вийти у центральну частину міста, тривають бойові дії у міській забудові. Динаміка бойових дій вже не змінюється кілька днів поспіль. Логістичне забезпечення наших воїнів працює достатньо ефективно, що не дозволяє противнику просуватися далі, а головно реалізувати спробу - охопити кліщами Бахмут далі від міських забудов.

Це ворогу не вдається, ці спроби є безрезультатними.

Така сама ситуація навколо Авдіївки, де ворог намагався реалізувати модель охоплення. Але  українськими військами були проведені контратаки у зоні Авдіївки, й просування противника зупинилися. На двох найгарячіших ділянках - Бахмут і Авдіївка ситуація залишається контрольованою.

Перед ворогом стоїть вибір: далі проводити наступальні дії, використовуючи останні резерви, або переходити до оборони. Не виключаю, що противник переформатує свої дії зі ставкою на оборону. Про це свідчить активізація дій російських військ зі створення інженерних фортифікаційних споруд на багатьох ділянках фронту. Ворог очікує нашого наступу й намагається підготуватися до наших наступальних дій.

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