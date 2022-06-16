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Ворог намагається спалити Авдіївку "градами" із запалювальними елементами, - боєць "Легіону Свободи" Морозов

16 червня, 2022 четвер
11:19
війна з Росією ООС, Авдіївка

Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи", майор МВС зазначив, що мета цих запалювальних "градів" підпалити якомога більше будинків та знищити місто. Противник розуміє, що зараз ДСНС через загрозу обстрілів не може під'їхати в Авдіївку для погашення наслідків ворожих ударів

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог діє планомірно, знищуючи інфраструктуру наших міст, щоб зробити соціальне та гуманітарне напруження. Відповідно, таке соціальне навантаження лягає на державу, щоб впоратися щодо проблем з водою, продовольством, ліками та іншими факторами для підтримання життєдіяльності людей. Тому ця тактика ворога булав зрозуміла, починаючи з 24 лютого, свідомо та планомірно били по цивільних об'єктах та інфраструктурі. Так само обстріли самих міст, у яких проживають наші громадяни, це продуманий військовий злочин, щоб залякувати мирне населення" – підкреслив боєць.

Максим Морозов прокоментував обстріли Авдіївки градами з магнієвими запалювальними елементами, що сталися напередодні.

"Ми називаємо їх запалювальні "гради", які обстрілюють сплавом металу з надзвичайно високою температурою при запалюванні, який  водою неможливо погасити, тільки спеціальним порошками. Відповідно, мета цих запалювальних "градів" підпалити якомога більше будинків та знищити місто. Ворог розуміє, що зараз ДСНС через загрозу обстрілів не може під'їхати в Авдіївку для гасіння наслідків ворожих ударів. Окрім запалювальних елементів ворог також застосовує шрапнель, що є черговими доказами військових злочинів росіян та їх методів залякування як військових, так і цивільних. Місто постійно обстрілюється запалювальними "градами, щоб спричинити руйнування та пожежі в Авдіївці" – зазначив Морозов.

  • Раніше голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш розповів, що окупанти часто не потрапляють в цілі, по яких планують завдати удару
  • Також боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомляв, ворог навмисно обстрілює гуманітарні центри в Авдіївці, де жителі отримують воду, харчі та ліки
  • Крім того, Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації  інформував, що у місті залишається близько 3 тис. жителів: єдина дорога у місто під обстрілами

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обстріли
Авдіївка
пожежі
Гради
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