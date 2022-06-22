Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська Федерація не піде на вторгнення у Литву. У Москви недостатньо ресурсів, адже все росіяни кинули проти України. У Росії немає військового потенціалу проводити будь-які інші воєнні дії. У погрозах Росії щодо Литви немає нічого значущого. Кремль має розуміти, що будь-які дії щодо Литви втягують у протистояння всі країни НАТО", - зазначив Антанайтіс.

Військовий експерт додав, що Литва від Росії не залежить, тому енергетичний шантаж Кремля не матиме жодного сенсу.

"Російська Федерація не вперше погрожує, що вдаватиметься до певних дій. Не варто також забувати про військові навчання Росії. Як тільки РФ видає чергове терористичне повідомлення, намагаючися залякати, ми думаємо, що кремль буде робити далі? Якщо росіяни хочуть обмежити постачання нафти, газу, електрики, ми можемо сказати, що в цьому немає жодного сенсу, адже Литва від Росії не залежить", - зауважив Дарюс Антанайтіс.

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