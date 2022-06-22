Вторгнення у Литву малоймовірне, адже Росія кинула всі сили на війну проти України, - військовий експерт Антанайтіс
Литовський військовий експерт Дарюс Антанайтіс вважає, що військове вторгнення Росії у Литву малоймовірне, адже країна-агресорка кинула всі сили на війну проти України
Експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Російська Федерація не піде на вторгнення у Литву. У Москви недостатньо ресурсів, адже все росіяни кинули проти України. У Росії немає військового потенціалу проводити будь-які інші воєнні дії. У погрозах Росії щодо Литви немає нічого значущого. Кремль має розуміти, що будь-які дії щодо Литви втягують у протистояння всі країни НАТО", - зазначив Антанайтіс.
Військовий експерт додав, що Литва від Росії не залежить, тому енергетичний шантаж Кремля не матиме жодного сенсу.
"Російська Федерація не вперше погрожує, що вдаватиметься до певних дій. Не варто також забувати про військові навчання Росії. Як тільки РФ видає чергове терористичне повідомлення, намагаючися залякати, ми думаємо, що кремль буде робити далі? Якщо росіяни хочуть обмежити постачання нафти, газу, електрики, ми можемо сказати, що в цьому немає жодного сенсу, адже Литва від Росії не залежить", - зауважив Дарюс Антанайтіс.
- 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
- 20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.
- 21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".
- 21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе