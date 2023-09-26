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"Вулиця з двостороннім рухом, що стає дедалі небезпечнішою": Блінкен про співпрацю РФ і КНДР

26 вересня, 2023 вiвторок
07:12
Світ Путін і Кім Чен Ин

У понеділок, 25 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати вважають співпрацю Росії та Північної Кореї "вулицею з двостороннім рухом, яка стає все більш небезпечною"

Про це пише CNN.

Американський дипломат назвав поїздку Кім Чен Ина до Росії демонстрацією "загрози глобальній безпеці" з боку Північної Кореї.

За словами Блінкена, Росія "відчайдушно прагне знайти обладнання, постачання, технології для війни проти України", а Північна Корея тим часом шукає можливість допомогти зміцнити та розвивати власні ракетні програми.

"Ми працюємо пліч-о-пліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні шляхи військового співробітництва Росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці", - наголосив держсекретар США.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою. 

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР. 31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

У вересні у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії. Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із Путіним до Владивостока.

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера прибув до РФ. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці. А заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

16 вересня Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у Владивостоці й у супроводі міністра оборони РФ Сергія Шойгу оглянув російські ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети та військові кораблі.

Згодом лідер Північної Кореї провів зустріч з урядом у політбюро, щоб обговорити результати його останньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, і закликав до активної співпраці у всіх сферах.

23 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен і представники Південної Кореї та Японії висловили серйозну стурбованість щодо можливості військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

А згодом з'ясувалося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує наступного місяця відвідати КНДР. За його словами, майбутній візит стане продовженням угоди про поглиблення співпраці між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом РФ Путіним.

Росія
КНДР
Кім Чен Ин
США
Ентоні Блінкен
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