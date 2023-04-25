Японія евакуювала своїх громадян із Судану

Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кішіда, передає Kyodo.

Як стало відомо за словами глави уряду, 45 громадян країни та їхні родини доставлені літаком Сил самооборони Японії з Порт-Судану на північному сході країни до Джибуті, сусідньої з Суданом держави на півночі Африканського Рогу, а частина японців були перевезені в рамках операцій іноземних урядів.

Зокрема зазначається, що четверо громадян Японії переїхали до Джибуті та Ефіопії завдяки співпраці Франції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Франція також повідомила, що двоє японців були серед майже 400 осіб, яких вивезли з африканської країни французькі військові літаки.

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Кішіда додав, що в Судані ще залишаються кілька громадян Японії, які висловили бажання евакуюватися, й пообіцяв зробити все можливе, аби якомога швидше вивезти їх у безпечне місце.

Водночас він повідомив, що Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати та ООН запропонували допомогу в евакуації японців із Судану та висловив їм свою подяку.

Як зауважив генеральний секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно, наразі повідомлень про постраждалих серед японців, включаючи персонал посольства, не надходило.