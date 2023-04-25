Японія евакуювала своїх громадян із Судану
Японія евакуювала своїх громадян, які опинилися в охопленому конфліктом Судані
Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кішіда, передає Kyodo.
Як стало відомо за словами глави уряду, 45 громадян країни та їхні родини доставлені літаком Сил самооборони Японії з Порт-Судану на північному сході країни до Джибуті, сусідньої з Суданом держави на півночі Африканського Рогу, а частина японців були перевезені в рамках операцій іноземних урядів.
Зокрема зазначається, що четверо громадян Японії переїхали до Джибуті та Ефіопії завдяки співпраці Франції та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Франція також повідомила, що двоє японців були серед майже 400 осіб, яких вивезли з африканської країни французькі військові літаки.
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Кішіда додав, що в Судані ще залишаються кілька громадян Японії, які висловили бажання евакуюватися, й пообіцяв зробити все можливе, аби якомога швидше вивезти їх у безпечне місце.
Водночас він повідомив, що Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати та ООН запропонували допомогу в евакуації японців із Судану та висловив їм свою подяку.
Як зауважив генеральний секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно, наразі повідомлень про постраждалих серед японців, включаючи персонал посольства, не надходило.
- Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.
- Пізніше стало відомо, що станом на 23 квітня внаслідок збройних зіткнень загинуло щонайменше 420 осіб, включаючи 264 мирних мешканців
- 23 квітня представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту негайно припинити вогонь в Судані.
- 25 квітня у Судані за посередництва Вашингтона домовились про припинення вогню з півночі понеділка впродовж трьох наступних діб.
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