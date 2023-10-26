З появою винищувачів F-16 Україна зможе протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту, - Ігнат

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу "Еспресо".

"Російські льотчики будуть розуміти, що це може бути група радянських літаків, а може бути і група американських літаків. Тому ворог не наважуватиметься наближатися. Коли декілька з них вдасться нам знищити, противник припине виконання завдань. Так само це дозволить нам відігнати вертольоти армійської авіації РФ, які щодня завдають ударів по наших військах. Тому літак F-16 буде виконувати дуже багато функцій", - зазначив Ігнат.

За його словами, керовані авіабомби західного зразка, які ми використовуємо, це високоточна зброя. Вони летять надзвичайно влучно, чого не скажеш про російські каби.

"Ці КАБи відповідно завдають серйозних руйнувань в 20-30 км., від лінії бойового зіткнення, це фактично той максимум, куди зараз вони можуть дістати. Так як треба наближатися ближче, тобто запускати КАБи, щоб вони сягали далі, треба наближатися до нашого кордону. А там можуть їх вже очікувати зенітні ракетні комплекси, які можуть їх вражати. Кілька разів вони намагалися це зробити на півночі від країни. Підлетіли та зухвало думали, що можна бомбардувати з території РФ Харківську, Сумську область. Але вони попали від вогонь нашого комплексу, який їх там чекав у засідці", - розповів Ігнат.