З появою винищувачів F-16 Україна зможе протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту, - Ігнат
З появою в Україні F-16 з певними авіаційними ракетами літаки зможуть протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту, противник це вже розуміє
Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу "Еспресо".
"Російські льотчики будуть розуміти, що це може бути група радянських літаків, а може бути і група американських літаків. Тому ворог не наважуватиметься наближатися. Коли декілька з них вдасться нам знищити, противник припине виконання завдань. Так само це дозволить нам відігнати вертольоти армійської авіації РФ, які щодня завдають ударів по наших військах. Тому літак F-16 буде виконувати дуже багато функцій", - зазначив Ігнат.
За його словами, керовані авіабомби західного зразка, які ми використовуємо, це високоточна зброя. Вони летять надзвичайно влучно, чого не скажеш про російські каби.
"Ці КАБи відповідно завдають серйозних руйнувань в 20-30 км., від лінії бойового зіткнення, це фактично той максимум, куди зараз вони можуть дістати. Так як треба наближатися ближче, тобто запускати КАБи, щоб вони сягали далі, треба наближатися до нашого кордону. А там можуть їх вже очікувати зенітні ракетні комплекси, які можуть їх вражати. Кілька разів вони намагалися це зробити на півночі від країни. Підлетіли та зухвало думали, що можна бомбардувати з території РФ Харківську, Сумську область. Але вони попали від вогонь нашого комплексу, який їх там чекав у засідці", - розповів Ігнат.
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21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
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У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
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У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
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15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.
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11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.
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12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.
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26 жовтня Українські пілоти розпочали льотну підготовку на F-16 у США.
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