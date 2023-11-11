За рік український флот морських дронів атакував 8 суден Чорноморського флоту РФ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, флот морських дронів є унікальною розробкою, яка здатна змінити доктрину ведення війни в морі. Він також "змушує росіян боятися за свої кораблі".

Міністр нагадав, які цілі вдалося уразити дронам морського флоту. Йдеться про російські судна "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акулу" та "Серну".

"Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах", - наголосив Федоров.

У ініціативі UNITED24 розповіли, що усього було зібрано 500 000 000 грн на 50 дронів, 20 з них - іменні. До збору долучилися 93 країни, українські та міжнародні бізнеси, волонтери та лідери думок.

Що відомо про український флот морських дронів

1 листопада 2022 року Володимир Зеленський оголосив про збір на український флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24. До вечора вже зібрали кошти на перший безпілотник – його називали "Херсон".

$250 тис. на другий дрон зібрали литовці, які раніше офірували Україні "байрактар". А до кінця доби зібрали кошти на три дрони: до ініціативи доєднались п'ять ІТ-компаній.

Литовці невдовзі закрили збір на три дрони.

"Литовці це зробили! Ми завершили збір коштів і за $750 000 купимо для України три морські безпілотники. І ми назвали їх з гордістю за мир: PEACE дец, PEACE да, PEACE дюк. Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники PEACE припливуть непомітно", - йдеться у повідомленні ініціатора збору, литовського журналіста Андрюса Тапінаса.

Згодом Володимир-Волинська птахофабрика переказала мільйон гривень на створення флоту морських дронів. До ініціативи UNITED24 доєднався Parimatch. Волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ, для них уже обрали імена.

Менш як за тиждень в Україні зібрали кошти на 25 морських дронів.

Пізніше компанія-розробник програмного забезпечення придбала ще один дрон. Перший у 2023 році іменний човен назвали Garbage collector - Збирач сміття.

Проєкт UACatsDivision за підтримки криптомедіа Incrypted випустив для UNITED24 колекцію з 10 тисяч унікальних NFT-картинок бойових котів. Продаж стартував 22 лютого. За кошти, які отримали з їхньої реалізації, флот морських дронів поповнився ще одним безпілотником.