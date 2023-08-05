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Забрали базу та зброю: Фейгін про ліквідацію ПВК Вагнера в РФ

5 серпня, 2023 субота
19:11
Світ Марк Фейгін

У ПВК Вагнера забрали базу, техніку, озброєння, а більшість найманців підписала контракти з міноборони РФ

Про це заявив ексдепутат держдуми Марк Фейгін в етері Еспресо.

"У Росії повністю ліквідовано ПВК Вагнера. Забрано базу в Молькіно в Краснодарському краї, всю техніку, бронетехніку, озброєння, усі БК відправлено на баланс міноборони. Більша частина, наголошую, більша частина контрактників ПВК Вагнера підписала контракти з міноборони РФ і тепер вважається контрактниками міноборони РФ. Є щось саме в Білорусі, і це, безумовно, домовленість між Лукашенком, Пригожиним і Путіним. Але це все дуже непевно, і в разі чого їх дійсно до авантюри залучать, якоїсь провокації - а чого, там якісь зеки й головорізи", - наголосив він.

Марк Фейгін додав, що якщо вагнерівці підуть на польсько-білоруський кордон, то наслідки будуть невтішні, але Путін із цього матиме зиск. Він чужими руками ліквідує цю загрозу.

"Бо якщо в цей заміс потраплять тисяча, чи дві, чи три, скільки їх там, кажуть, що до 5 тис., певекашників, то двох зайців і вполює: померли героями і проблем уже нема", - зазначив Марк Фейгін.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

4 серпня посольство Польщі в Мінську передало міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами.

Міністри оборони США Ллойд Остін і Польщі Маріуш Блащак провели телефонну розмову щодо присутності на території Білорусі найманців ПВК Вагнера.

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Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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