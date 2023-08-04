Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі

Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі

4 серпня, 2023 п'ятниця
23:07
Світ Ллойд Остін

У п'ятницю, 4 серпня, міністри оборони США Ллойд Остін та Польщі Маріуш Блащак провели телефонну розмову щодо присутності на території Білорусі найманців ПВК Вагнера

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що Остін висловив підтримку Сполучених Штатів відносно порушення повітряного простору Польщі білоруськими військовими вертольотами 1 серпня 2023 року.

Лідери також обговорили присутність бійців ПВК Вагнера в Білорусі. Міністри під час розмови зобов'язалися продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Також міністр оборони США подякував Блащаку за великий внесок Польщі в підтримку України. Лідери підтвердили важливість продовжувати допомогати українському народу.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

4 серпня посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами.

Україна
Росія
Польща
Білорусь
Пентагон
Війна з Росією
США
Вагнергейт
Ллойд Остін
Світ про Україну
Читайте також:
Радослав Сікорський
Автор Леся Вакулюк
3 серпня, 2023 четвер
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
Олександр Усик
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
2 серпня, 2023 середа
"Не позбутися ні граму територій". Тимошенко переконана, що саміт у Саудівській Аравії поставить крапку на подвійних стандартах
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
22:15
Олена Старікова
Лідерка збірної Україна за рік до Олімпіади-2024 оголосила про завершення кар'єри
22:15
танк для розмінування Wisent 1
Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
21:57
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
21:44
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
21:42
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
21:26
Херсонщина, вибух
Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
21:21
Ліки
У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
21:17
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна програла 4-й ракетці світу на турнірі WTA у Вашингтоні
21:07
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко пояснив, чи варто розраховувати, що у РФ закінчаться ракети
20:46
Іран
Україна припинить дію угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
20:45
Марк Марголіс
Помер зірка серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" Марк Марголіс
20:30
путін
Путін підписав закон про збільшення призовного віку в РФ
20:17
укриття
В Україні вдруге перевірять усі укриття
20:08
OPINION
Ольга Духнич
Позиція "українці самі винні" дає нам ілюзію контролю
20:04
Андрій Лунін
"Реал" відмовився продавати Луніна в іспанський топ-клуб
20:00
ЗСУ
Маляр: Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 527 дня війни: підбитий російський десантний корабель, "бавовна" та участь Китаю в обговоренні Формули миру для України
19:48
Болгарія
Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд
19:36
Зґвалтування дитини
На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини
19:25
Мелітополь
У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід
19:22
корупція
Понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ, - опитування
19:11
Володимир Зеленський
Зеленський подякував СБУ за повернення війни назад - до Росії
19:03
OPINION
Ігор Гулик
Цар і бояри
19:02
Огляд
Мег 2: Западина
Від королів до мутантів: що подивитися на вихідних
18:59
Оновлено
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Ярмоленко забив перші два голи після повернення в "Динамо"
18:59
Оновлено
Андрій Ярмоленко
"Динамо" розбило у дербі "Оболонь", результати та розклад інших матчів 2-го туру
18:57
путін, путлер
Путін хоче дотягнути війну до виборів у США, щоб лишити Україну без підтримки, - CNN
18:55
Потонув
Тренер залишив без нагляду: на Київщині у літньому таборі втопився 10-річний хлопчик
18:40
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина планує переробляти російське зерно на борошно для африканських країн, - Ердоган
18:20
Андрій Юсов
Розвідка про удар по "Оленегорскому горняку": це ляпас керівництву РФ, демілітаризація окупантів триватиме
18:07
OPINION
Віталій Бала
Розмовами про вибори влада тестує суспільство
18:03
Херсонська область
Росіяни вдарили по Станіславу на Херсонщині: поранено чоловіка
17:51
Оновлено
Китай
Китай візьме участь в обговоренні української Формули миру. Кулеба назвав це історичною перемогою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV