Захід стримуватиме Ізраїль від дій щодо Лівану або Ірану, - Мусієнко

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що ніякої великої війни зараз не буде на Близькому Сході, насправді. Вже це стало зрозуміло з тієї заяви, яка з'явилася від США, Франції, Німеччини й Британії, - спільна заява про те, що підтримують Ізраїль у боротьбі з терористичною організацією ХАМАС. Водночас підтримують справжнє прагнення до свободи ізраїльського та палестинського народів", - зазначив він.

Мусієнко зауважив, що таким чином й окреслено межі цієї операції, в якій Ізраїль може розраховувати на підтримку - це боротьба з терористами ХАМАС.

"На цьому етапі, врешті, я думаю, що ніхто не буде в захваті від ідеї розширити межі цього конфлікту і Захід буде стримувати Ізраїль від якихось дій щодо Лівану, наприклад, або тим більше щодо Ірану. Тому, я думаю, що прогнози такі, що десь в найближчій перспективі це завершиться розгромом терористичної групи ХАМАС з боку ізраїльських військ, а далі ситуація піде на спад на якийсь невизначений проміжок часу", - вважає він.

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Директор Центру військово-правових досліджень зазначив, що важко сказати, на який саме період, адже це можуть бути місяці, або роки, хоча ситуація дещо небезпечна та загрозлива для Заходу.

"Це тому що, як реагує Захід, слідкують всі - і Китай, і Росія. Тому, будь-який прояв слабкості буде сприйматися як заохочення до подальших дій тим же Іраном та іншими гравцями. Але власне ситуація саме така на сьогодні, що є не найгіршим варіантом для нас, тому що уявіть, якби США втягнулися зараз у війну з Ірану. Я думаю, ви розумієте, що б це означало - це була б не війна Ізраїлю з ХАМАС. Це було б значно більше і масштабніше, і це викликало б питання, чи ми б отримували ті обсяги допомоги, які нам потрібні, і чи була б прикута увага на належному рівні до України", - наголосив Мусієнко.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль усі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії у понеділок, 9 жовтня, оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. При цьому в США запевнили, що нададуть необхідну військову допомогу Ізраїлю.