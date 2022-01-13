Запуск "Північного потоку-2" буде залежати від розвитку подій навколо України, - Боррель

Про це голова європейської дипломатії сказав після зустрічі міністрів оборони ЄС у Бресті, повідомляє Reuters.



За його словами, функціонування "Північного потоку-2" залежатиме від розвитку подій в Україні та поведінки Москви.



"Ви не можете собі уявити, що ми думаємо з одного боку про введення санкцій проти Росії, про всяк випадок, а з іншого - про відкриття інфраструктури. Це, безумовно, пов’язано з військовою ситуацією в Україні, це очевидно", - заявив Боррель.



Представник ЄС зазначив, що якщо Росія вдасться до деескалації, рішення про відкриття газопроводу між Росією та Німеччиною буде в руках німецьких та європейських регуляторів.



Нагадаємо, 18 січня першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило Нафтогазу взяти участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає запуск "Північного потоку-2" малоймовірним у випадку ескалації агресії РФ проти України і називає це джерелом тиску на Росію.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2" готовий до роботи.

У МЗС РФ припустили, що "Північний потік-2" можуть не сертифікувати.

Видання Politico повідомило, що Сенат США до 14 січня може затвердити санкції проти "Північного потоку-2".

10 січня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.

Голова Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що не варто пов'язувати "Північний потік-2" з агресією Росії щодо України.