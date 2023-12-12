Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА: Чеферін побажав Україні удачі в боротьбі за путівку на Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Розмова відбулась цими вихідними.

"Очільник УЄФА Александер Чеферін і президент України Володимир Зеленський цими вихідними провели телефонну розмову, обмінявшись поглядами на актуальні геополітичні та спортивні питання. Президент УЄФА висловив непохитну підтримку й захоплення Україною та мужністю її народу в ці важкі часи, висловив надію на швидке та мирне розв'язання, яке принесе Україні стабільність та процвітання", - пише офіційний сайт УЄФА.

Александер Чеферін побажав удачі збірній України в її майбутніх матчах плей-оф за вихід на Євро-2024.

"Пан Зеленський висловив вдячність УЄФА за сприяння миру, толерантності та чесності через свої змагання та за підтримку, яку надає керівний орган європейського футболу Україні з початку конфлікту", - говориться у заяві УЄФА.

У стиковому матчі Україна на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а у разі перемоги – з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. У разі виходу на Євро-2024 наша команда зіграє у квартеті E. Серед суперників - Бельгія, Словаччина та Румунія.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.