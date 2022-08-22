English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Зеленський про необхідність нових обмежень для РФ: чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість росіян

Зеленський про необхідність нових обмежень для РФ: чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість росіян

22 серпня, 2022 понедiлок
23:23
Світ Зеленський

Володимир Зеленський наголосив на необхідності восьмого санкційного пакету проти Росії, адже зухвалість росіян росте

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Я вдячний всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість Росії", - наголосив він.

  • Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.
  • 16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам. А 17 серпня голова МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
  • Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
  • 19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини. Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.
  • У Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.
  • 22 серпня стало відмо, що у Німеччині члени опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Відео
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
21 серпня, 2022 неділя
Три нових зразки озброєння для України: як вони посилять ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
Ентоні Джошуа
21 серпня, 2022 неділя
Джошуа після поразки жбурнув пояси Усика за межі рингу та розплакався на пресконференції
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 серпня, 2022 неділя
800 компаній зі США пропонують постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу, - експерт Defense Express Рябих
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.28
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
22 серпня
23:23
Дар'я Дугіна (Платонова)
Путін нагородив Дугіну орденом "За мужність"
23:22
санкції проти Росії
США намагаються перекрити лазівки, за допомогою яких РФ оминає санкції, - The Wall Street Journal
22:29
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
Загальна кількість крилатих ракет, випущених Росією по території України, наближається до 3,5 тис., - Зеленський
22:28
Реджеп Таїп Ердоган
Метою Анкари є організація зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом, - Ердоган
22:25
Харків
Зеленський: Пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові завершились, 19 людей загинули
22:15
Смог у Києві
Смог над Києвом: через що забруднилося повітря і коли стане чистішим
21:53
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ бʼють росіян по всіх фронтах: наступ захлинається, логістика кульгає. Колонка Сергія Згурця
21:48
ЛНР
На території "ЛНР" оголосили про початок "загальної мобілізації" до армії РФ, - українська розвідка
21:45
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати можливе судилище над азовцями в Маріуполі
21:25
Архієпископ ППЦ Сава
Архиєпископ Сава: Польське обличчя "русского мира"
21:16
радбез ООН
РФ скликає Радбез ООН через "ситуації навколо ЗАЕС"
21:02
Дмитро Кулеба
У МЗС назвали європейські країни, для яких поставки зброї для України табу
20:51
Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомила про затримку кількох потягів із Перемишля: у чому причина
20:43
Сербія
Сербія восени перестане імпортувати російську нафту
20:32
Оновлено
Українцям запропонували зобразити "символ тризуба" неоднозначним жестом
"Гучно як ніколи": українцям запропонували зобразити "символ тризуба" неоднозначним жестом
20:19
міст у Донецькій області
"Став перепоною для росіян": бійці Сил спецоперацій показали, як знищили міст у Донецькій області
20:01
ворожий БПЛА "Орлан" - ілюстроване фото
Українське військо "приземлило" російський безпілотник на Херсонщині
19:58
Прапор України
Одеса, Луцьк, Запоріжжя, Чернігівщина й Дніпропетровщина: у низці регіонів вводять обмеження до Дня Незалежності
19:46
На День Незалежності в Києві покажуть унікальну колекцію прапорів кінця ХХ–ХХІ ст.
На День Незалежності в Києві покажуть унікальну колекцію прапорів кінця ХХ-ХХІ ст.
19:33
наступ ЗСУ
Російські загарбники зазнали втрат під час штурму на Бахмутському, Новопавлівському та Запорізькому напрямку, - Генштаб ЗСУ
19:12
Київ
В окупованому Севастополі було чути вибухи. Гауляйтер міста заявляє про роботу ППО по безпілотнику
19:10
Інфографіка
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:48
Поштомат "Нової пошти"
Посилки через поштомати за 1 гривню: Нова пошта оголосила святковий тариф до Дня Незалежності
18:38
Фото з "Азовсталі"
Родичі полонених з Азовсталі обурені відмовою депутатів голосувати за звернення щодо Оленівки до міжнародних організацій
18:25
грузія
У Грузії четверту добу гасять лісову пожежу
18:21
Маріупольський драмтеатр
"Збережіть українську культуру": Мінкульт запустив проєкт для збору грошей на відновлення зруйнованої окупантами спадщини
18:18
Інфографіка
Україна українці
Понад 90% українців пишаються своїм громадянством – опитування
18:14
Ексклюзив
Маріуполь
Я бачив, як ворог спалював кварталами будинки з цивільним населенням, - боєць "Азову" Жайворонок
18:12
Жінка, яку ФСБ звинуватила в теракті проти доньки Дугіна, не має жодного стосунку до "Азову", – заява полку
18:10
Ексклюзив
Бійці Азовсталі, які покинули завод
На допитах до азовців ставилися гірше, ніж до інших бійців гарнізону Маріуполя, - боєць "Азову" Жайворонок
18:08
Оновлено
ураження Антонівський міст
Окупанти вже не зможуть відремонтувати Антонівській міст, - депутат Херсонської облради
18:03
Оновлено
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
У Приваті відкидають звинувачення у блокуванні рахунків клієнтів з окупованих територій – оновити інформацію просять з міркувань безпеки
17:53
Ірландія
Посольство Ірландії повертається до Києва
17:46
Боєць "Азову" Денис "Манго" Чепурко
"Представників Червоного Хреста ми бачили один раз, коли нас евакуювали 17 числа": бійці полку "Азов" розповіли про бездіяльність міжнародних організацій
17:41
наркодилер
У Києві затримали чоловіка з партією психотропів на 50 млн грн: нарколабораторія працювала в столичному гаражі  
17:30
Оновлено
Азов Азовсталь
Бійці полку "Азов", звільнені з російського полону, дали пресконференцію
17:27
Чехія Україна
Громадяни Чехії за вихідні пожертвували на підтримку України понад 24 млн чеських крон: відзначили річницю окупації країни росіянами 1968 року
17:12
Ексклюзив
Азовсталь, Маріуполь
Росіяни розповідали нам, що Україна не хоче обміну й ми нікому не потрібні, - військовий ГУР Усиченко, звільнений з полону
17:07
Енергодар
Ворог обстріляв Запорізьку ТЕС, пошкоджено центральний тепловий пункт, – мер Енергодара
17:02
Ексклюзив
Оленівка
Росіяни катували по 2-3 дні, а води давали 600 грамів на дві доби, - боєць "Азову" про перебування в полоні в Оленівці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV