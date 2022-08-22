Зеленський про необхідність нових обмежень для РФ: чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість росіян
Володимир Зеленський наголосив на необхідності восьмого санкційного пакету проти Росії, адже зухвалість росіян росте
Про це президент заявив у вечірньому зверненні.
"Я вдячний всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість Росії", - наголосив він.
- Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.
- 16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам. А 17 серпня голова МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.
- Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини. Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.
- У Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.
- 22 серпня стало відмо, що у Німеччині члени опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе