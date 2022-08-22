Зеленський про необхідність нових обмежень для РФ: чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість росіян

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Я вдячний всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довший проміжок між санкційними пакетами, тим більша зухвалість Росії", - наголосив він.

Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

16 серпня МЗС Фінляндії виступило за різке скорочення віз росіянам. А 17 серпня голова МЗС Данії Єппе Кофод висловив сподівання, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Естонія з 18 серпня закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

19 серпня Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу російських туристичних віз й об'єднуються на підтримку Німеччини. Того ж дня міністр закордонних справ Литви закликав країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам РФ і Білорусі.

У Чехії підтримали ідею припинення видачі віз росіянам країнами ЄС.

22 серпня стало відмо, що у Німеччині члени опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" приєдналися до закликів обмежити видачу віз громадянам Росії у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.

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