78-й день боротьби: Азов штурмує ворожі позиції та продовжує вибивати ворога
Бійці полку "Азов" вже 78-й день продовжують боротьбу на Азовсталі попри нестачу боєприпасів та велику кількість поранених
Відео бою полк "Азов" публікує на своїй офіційній сторінці у YouTube.
"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", – додають у Азові.
- 7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- 8 травня заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з "Азовсталі", адже немає спецтехніки для розбору завалів.
- 11 травня захисники Азовсталі звернулися до лідерів єврейського народу із закликом допомогти у евакуації військових. Того ж дня Україна запропонувала передати Росії полонених окупантів в обмін на можливість евакуювати з заводу "Азовсталь" поранених українських військових.
- Еспресо підписав відкрите звернення до ООН щодо порятунку українських військових із Азовсталі.
- 12 травня заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь".
- Раніше офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Азовсталі заблокували близько 7 ворожих бригад - приблизно 15 тис. окупантів.
- Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко закликала підписувати петицію до ООН із вимогою вивезти людей з "Азовсталі".
- Ірина Верещук просить відмовитись від коментарів політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів про евакуацію з Азовсталі.
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