78-й день боротьби: Азов штурмує ворожі позиції та продовжує вибивати ворога

Відео бою полк "Азов" публікує на своїй офіційній сторінці у YouTube.

"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", – додають у Азові.

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