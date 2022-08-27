Атаки у Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність, - військовий експерт Глен Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Усі атаки в тилу противника дуже важливі, незалежно від того чия це заслуга, чи з боку дій командування, чи у наслідок ураження боєприпасами. Але атаки у Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність. Фактично, чиниться тиск на інших росіян, не лише військових, але й на мирне населення, яке зараз знає про атаки у Криму. І тому вони починають підіймати питання щодо російської стратегії", - зазначив військовий експерт.



Глен Грант поки що не вірить, що нападів у Криму достатньо, аби змусити Росію задуматися і припинити війну.



"На перших порах такі атаки могли б погіршити ситуацію, оскільки у людей могло з'явитися бажання підтримати свій уряд з метою попередження нападу України на росіян, і такий негатив був би присутній якийсь час. Але рано чи пізно люди у Криму, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що справді час збиратися геть, бо якщо вони цього не зроблять, то їх просто вб'ють. І кульмінацією стане той день, коли люди переймуться цією думкою і почнуть у великих кількостях виїжджати з Криму", - зауважив Грант.

Увечері 18 серпня в Керчі місцеві жителі чули вибухи. Окупаційна влада Криму повідомила, що спрацювало ППО.

Згодом пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Цього ж дня жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи в Євпаторії. Повідомляли про роботу ППО.

20 серпня, за словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

У п'ятницю, 26 серпня, у Севастополі знову пролунали звуки, схожі на вибухи. Окупанти знову повідомили про роботу ППО.

27 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму

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