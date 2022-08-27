Атаки у Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність, - військовий експерт Глен Грант
Британський військовий експерт, полковник у відставці, Глен Грант, вважає, що рано чи пізно люди у Криму, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що час збиратися геть, бо якщо вони цього не зроблять, то їх просто вб'ють
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Усі атаки в тилу противника дуже важливі, незалежно від того чия це заслуга, чи з боку дій командування, чи у наслідок ураження боєприпасами. Але атаки у Криму мають подвійну вартість через свою психологічну цінність. Фактично, чиниться тиск на інших росіян, не лише військових, але й на мирне населення, яке зараз знає про атаки у Криму. І тому вони починають підіймати питання щодо російської стратегії", - зазначив військовий експерт.
Глен Грант поки що не вірить, що нападів у Криму достатньо, аби змусити Росію задуматися і припинити війну.
"На перших порах такі атаки могли б погіршити ситуацію, оскільки у людей могло з'явитися бажання підтримати свій уряд з метою попередження нападу України на росіян, і такий негатив був би присутній якийсь час. Але рано чи пізно люди у Криму, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що справді час збиратися геть, бо якщо вони цього не зроблять, то їх просто вб'ють. І кульмінацією стане той день, коли люди переймуться цією думкою і почнуть у великих кількостях виїжджати з Криму", - зауважив Грант.
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