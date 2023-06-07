Про це йдеться у звіті американського інституту дослідження війни (ISW).

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що в США все ще не можуть остаточно сказати, що спричинило руйнування дамби, але оцінюють повідомлення про те, що "вибух спричинила Росія".

Телеканал NBC повідомив, що США мають розвідувальні дані, які вказують на відповідальність Росії за підрив дамби, але зараз працюють над розсекреченням відповідної інформації. Також різні європейські офіційні особи виступили із заявами, в яких вказували, що вони вірять у причетність Росії, і підкреслювали гуманітарні наслідки повені.

"Наразі ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, аргументів і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу", - йдеться у повідомлені.

Заяви американських і європейських чиновників значною мірою відповідають прогнозу ISW від жовтня 2022 року про те, що Росія має більший і чіткіший інтерес, ніж Україна, у затопленні нижнього басейну Дніпра, попри шкоду, завдану її власній обороноздатності та збройним силам.

Зазначається, що росіяни можуть використовувати повінь для того, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити українські спроби контрнаступу через і так складний для форсування водний об'єкт.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Зокрема, Кабмін надав 1,5 млрд грн для будівництва двох нових магістральних водогонів, які допоможуть забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Також Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областям виділили майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

А низка українських міст заявили про готовність прийняти жителів півдня.

Натомість командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зашкодить контрнаступу ЗСУ. А Київська ГЕС прикрита від ударів із повітря та захищена від ворожих ДРГ.

Своєю чергою генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища очікується вранці 7 червня. За його словами, після цього ситуація почне стабілізуватися, а за 4-5 днів вода почне спадати.

А президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС. Він наголосив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.

Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.

А в Мінагрополітики підрахували, що за попередніми оцінками, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі - будуть затоплені.

Ввечері 6 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ситуації, що виникла після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Там постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. Натомість заступник генсека ООН наголосив на тому, що підрив гідроелектростанції матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Також на трагедію відреагував президент США Джо Байден. Він запевнив у підтримці та допомозі Україні.