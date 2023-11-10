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Частина українських пілотів для F-16 уже тренуються в небі, - Ігнат

10 листопада, 2023 п'ятниця
23:19
Війна з Росією Юрій Ігнат

Частина українських пілотів розпочала підготовку на винищувачах F-16 у повітрі з інструкторами

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Процес пішов - це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 у повітрі безпосередньо. Не всі, звісно. Окремі пілоти вже проходять підготовку у небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом",, - заявив Ігнат.

За його словами, завдання українців – дочекатись та тримати країну.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів

ЗСУ
F-16
Військові новини
зброя для України
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