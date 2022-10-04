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Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі

4 жовтня, 2022 вiвторок
18:28
Економіка Данія

Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені безпілотники без розпізнавальних знаків

Про це у вівторок, 4 жовтня, повідомив телеканал TV2.

"Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", – повідомили правоохоронці, відмовившись уточнювати подробиці.

  • У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
  • 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
  • 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • На маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
  • НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.
  • Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
  • Пізніше, 30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
  • Нагадаємо: 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу.
  • Влада Данії заявила в неділю, 2 жовтня, що в газопроводі "Північний потік - 1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.
  • 3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2".

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Данія
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