Держдеп США попереджає про імовірність вторгнення Азербайджану у Вірменію, - Politico

Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, це попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі та можливістю розширення конфлікту.

Повідомляється, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з його вторгненням в Карабах у вересні. Держсекретар відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку. Він також зазначив, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

Проте, як повідомляється в матеріалі, Блінкен висловив упевненість в успішності дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

"Ще двоє людей підтвердили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але не повідомили подробиць" – зазначили журналісти.

У Держдепі США відмовилися коментувати цю розмову Блінкена із законодавцями, проте заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

5 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.